УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Есть матрас и постель": в Грузии Саакашвили обвинили во лжи

8 октября 2021, 03:43
Прослушать новость
Остановить

Михаил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью.

Саакашвили
Пенитенциарная служба Грузии обвинила Саакашвили во лжи / GettyImages

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть телевизор в тюремной камере и спит на матрасе. Информация об их отсутствии является ложью, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление заместителя гендиректора специальной пенитенциарной службы Грузии Ники Цхвариашвили.

"Подследственный и осужденный Михаил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью. Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили", – заявил Цхвариашвили.

Он также сообщил, что этой же картой Саакашвили приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования.

"Не соответствует действительности и распространенная информация, что якобы у Саакашвили в тюремной камере нет матраца. Ему выдали и матрац, и постельное белье. Он не обращался к тюремной администрации с просьбой выдачи второго матраца", – добавил Цхвариашвили.

Реклама

Задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Вечером Саакашвили задержали – об этом сообщил во время брифинга премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Лидер страны откровенно высказалась о возможности его помилования. "Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она.

viber
Михаил Саакашвили новости Грузии
Сейчас вы просматриваете новость «"Есть матрас и постель": в Грузии Саакашвили обвинили во лжи». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: богатство, престижная работа или конфликты с начальствомФинансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: богатство, престижная работа или конфликты с начальством Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября: предложение руки и сердца и романтические приключенияЛюбовный гороскоп на неделю 4-10 октября: предложение руки и сердца и романтические приключения В Минздраве растолковали, кому вакцинация от коронавируса противопоказанаВ Минздраве растолковали, кому вакцинация от коронавируса противопоказана Мать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчимаМать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчима Без COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантинБез COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантин

Последние новости

03:43

"Есть матрас и постель": в Грузии Саакашвили обвинили во лжи

03:33

Почему украинцы на самом деле боятся делать прививки: ответ инфекциониста Видео

03:31

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство Видео

02:28

День юриста 2021 в Украине: сердечные поздравления и милые открытки к празднику

02:17

Что произойдет с телом, если есть миндаль каждый день - ответ диетолога

Реклама
01:44

Юлия Санина из The Hardkiss триумфально возвращается на Танці з зірками

01:41

Медики составили топ-3 самых опасных для сердца продуктов

00:55

Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день святого Сергея и как не попасть в беду Видео

00:20

Гороскоп на 8 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварий или конфликты с родственниками Видео

07 октября, четверг
23:55

Терапевт предупредила о неожиданной опасности влажных салфеток

23:52

Украину ждет аномалия: появился последний прогноз погоды народного синоптика Леонида Горбаня Видео

23:22

Проклятие Моей прекрасной няни: актер Валерий Гаркалин в коме

23:01

Какие вещи нельзя передавать из рук в руки: опасные приметы Видео

23:00

Ученые выявили смертельную опасность в бороде мужчин

22:21

В США призвали срочно ввести санкции против Северного потока-2 Видео

22:12

Apple опубликовала карту Украины без Крыма: разгорелся новый скандал Видео

22:08

"Ждите армию России": в Польше резко высказались о запуске Северного потока-2 Видео

21:48

Пользователи на могут зайти на сайт Wikipedia: в чем причина Видео

21:15

Выяснилось, грозит ли Киеву локдаун и как будет работать транспорт

21:04

Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе

Реклама
20:55

Как дожить до 100 лет: названы три здоровые привычки долгожителей Видео

20:32

Молодая девушка осталась без руки из-за лихача за рулем автобуса: детали жуткой ДТП

20:20

В Украине ударит сильный мороз и налетит опасная погода Видео

20:08

Вышел первый трейлер фильма по книге легендарного Кузьмы Скрябина Видео

19:57

Украинцы смогут получать вторую пенсию: кому положена выплата Видео

19:44

Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго Видео

19:41

"Слуги народа" озвучили главные причины отставки Разумкова

19:27

Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал

19:05

Теперь официально: для кого в Украине вакцинация станет обязательной

18:48

В двух областях пенсионеры смогут вакцинироваться на Укрпочте: список адресов

18:42

Елена Зеленская появилась на публике в самом модном пальто осени 2021 Видео

18:42

В Украине вслед за газом дорожает хлеб: озвучены баснословные цифры

18:27

"Какой мужчина!" Внук Софии Ротару произвел фурор новым образом с отдыха

18:17

Ученые оценили риск заражения коронавирусом в помещении

18:15

"Видела такое только по телевизору": под Запорожьем скорые привозят больных с COVID каждые 10 минут Видео

17:31

В Украине в "красную" зону отправят еще две области: в Сети появилась копия решения

17:26

Арахамия откровенно высказался о судьбе депутатского мандата Разумкова

17:25

Безумный принтер 2.0: что будет с парламентом после увольнения Разумкова мнение

17:14

У годовалого ребенка на Ровенщине обнаружили полиомиелит: у мальчика отказывают ноги Видео

17:05

ОГТСУ и Укртрансгазу следует рассматривать сценарий прекращения транзита газа из РФ – эксперт

Реклама
16:55

Меланома: симптомы, которые должны насторожить

16:46

"Вы великий правитель": скандальный нардеп Кива поздравил Путина с Днем рождения Видео

16:45

Редкие фото повзрослевших сыновей Бритни Спирс очаровали Сеть

16:11

В Минздраве сообщили, кто в Украине чаще умирает от коронавируса Видео

16:01

В Верховной Раде "поздравили" Путина с 69-летием: имениннику спели песню о нем

15:31

Грозит 20 лет тюрьмы: суд заочно арестовал беглеца Януковича

15:21

"Отстранять и без зарплаты": в мэрии Киева рассказали, как решат проблему непривитых учителей

15:17

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

15:13

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода Видео

14:59

"Станут доступными многие социальные услуги": в Минцифре анонсировали глобальное обновление "Дії"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять