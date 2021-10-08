"Есть матрас и постель": в Грузии Саакашвили обвинили во лжи

Пенитенциарная служба Грузии обвинила Саакашвили во лжи / GettyImages

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть телевизор в тюремной камере и спит на матрасе. Информация об их отсутствии является ложью, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление заместителя гендиректора специальной пенитенциарной службы Грузии Ники Цхвариашвили.

"Подследственный и осужденный Михаил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью. Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили", – заявил Цхвариашвили.

Он также сообщил, что этой же картой Саакашвили приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования.

"Не соответствует действительности и распространенная информация, что якобы у Саакашвили в тюремной камере нет матраца. Ему выдали и матрац, и постельное белье. Он не обращался к тюремной администрации с просьбой выдачи второго матраца", – добавил Цхвариашвили.

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Задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Вечером Саакашвили задержали – об этом сообщил во время брифинга премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Лидер страны откровенно высказалась о возможности его помилования. "Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она.