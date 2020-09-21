Врачи Омска рассказали, куда делась одежда Навального

Навальному рассказали, где делись его вещи / Instagram

Российские врачи передали одежду Алексея Навального, в которой оппозиционер был во время госпитализации в больницу Омска, следователям.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области РФ, пишет Интерфакс в понедельник, 21 сентября.

"Одежду изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда Навальный находился в Омске", - сказал сотрудник пресс-службы.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: