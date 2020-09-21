Врачи Омска рассказали, куда делась одежда Навального

В Минздрав ответили на первое требование российского оппозиционера после отравления.
Российские врачи передали одежду Алексея Навального, в которой оппозиционер был во время госпитализации в больницу Омска, следователям.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области РФ, пишет Интерфакс в понедельник, 21 сентября.
"Одежду изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда Навальный находился в Омске", - сказал сотрудник пресс-службы.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 21 сентября Навальный потребовал вернуть его одежду, в которой он был во время госпитализации в клинику Омска, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли.
- 19 сентября Алексей Навальный опубликовал в соцсети второй после отравления пост, в котором он рассказал о то, как проходит его восстановление.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
Автор: Екатерина Трохимчук