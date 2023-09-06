'Враги жалеть не будут!': Соловьев задрожал из-за передачи Украине Taurus и F-16

Пропагандисты призвали бомбить Украину ядерным оружием, как только ВСУ получат F-16.

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Гурулев снова призвал бомбить украинскую инфраструктуру / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, pixabay

Российский высокооплачиваемый пропагадист Владимир Соловьев растревожился из-за перспектив передачи Украине тактического ядерного оружия. Вместе с тем, приглашенный им гость - представитель оккупационной армии Андрей Гурулев - вообще призвал разбомбить всю инфраструктуру под F-16 в Украине.

Соловьев упомянул в этом контексте передачу Украине ракет Taurus.

"Нет ни малейшего сомнения, что Украина получит в том или ином виде тактическое ядерное оружие. И сейчас вот Taurus, которые им поставят... F-16 - они все вполне могут работать с тактическими ядерными зарядами", - сказал Соловьев. видео дня

Пропагандист констатировал, что "враги жалеть не будут".

"Они скажут: а чего? Украинцы сами разработали", - пожаловался кремлевский ведущий.

В ответ приглашенный гость - представитель российской оккупационной армии генерал Андрей Гурулев - в пьяном угаре призвал нанести ядерный удар по инфраструктуре под истребители F-16.

"F-16 никуда после этого не взлетят, они будут сожжены на месте. Как только (передадут) F-16, (по Украине) должна прилететь ядерная дубина. И тогда мы будем уверены, что никакие украинцы ничего туда не подвесят", - заистерил Гурулев.

Смотрите видео, как пропагандисты угрожают Украине ядерным ударом:

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Ранее другой пропагандист Борис Корчевников устроил истерику из-за декоммунизации "Родины-матери". В эфире "Соловьев ТВ" он обозвал памятник "русской женщиной", за которой якобы придет "русский солдат".

Недавно сам Соловьев закатил истерику из-за курса рубля в РФ. Также пропагандист напомнил, что российский рубль входит в тройку худших валют в мире.

А вот звестный комик и артист студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал острой пародией на Соловьева и Гурулева.

Да и сам Гурулев нередко позорился в эфирах кремлевских пропагандистов. Например, в мае генерал открыто призвал бомбить авиацией один из русских городов.

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