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"Придет русский солдат!": Корчевников устроил истерику из-за декоммунизации "Родины-матери"

Яна Ставская
3 августа 2023, 15:30 обновлено 3 августа, 15:46
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Российский пропагандист пригрозил еще одним "походом" оккупантов на Киев.
'Придет русский солдат!': Корчевников устроил истерику из-за декоммунизации 'Родины-матери'
Корчевников снова заистерил / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Кремлевского пропагандиста Бориса Корчевникова возмутила декоммунизация монумента "Родина-мать" в Киеве.

В эфире "Соловьев ТВ" Корчевников обозвал памятник "русской женщиной", за которой якобы придет "русский солдат".

"То, что сейчас происходит, - это изнасилование русской женщины, за которой придет ее сын, русский солдат, и отомстит. Они там трезубец повесят, но это будет смешно, мне кажется, даже для украинцев", - высказался одиозный пропагандист.

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Корчевникову померещилось, что памятник теперь выглядит так, будто бы "Родина-мать" "сдается" "русскому солдату".

"Она называет позывной и просит сдасться русскому солдату. Аккуратнее говоря, она говорит: "Приди, русский солдат, приди, мой сын, и защити меня от этого поругания", - добавил он.

Затем Корчевникова понесло еще дальше - он зачем-то упомянул "девушек Донбасса", которых якобы обижают украинские военные.

"Собственно, это все - явления одного порядка. Русский солдат придет и защитит свою маму", - сказал Корчевников.

Смотрите видео, как Корчевников закатил истерику:

'Придет русский солдат!': Корчевников устроил истерику из-за декоммунизации 'Родины-матери'

Кто такой Корчевников

Многие помнят Корчевникова по сериалу "Кадеты", но с кинокарьерой россиянин покончил, как только ворвался в эфир "Россия-1".

В 2017-м Корчевников занял пост гендиректора пропагандистского телеканала РПЦ "Спас". В октябре 2019 года одиозный "телеведущий" даже побывал в Киеве на православном фестивале "Покров" по приглашению уже бывшего нардепа Андрея Деркача.

Поддерживает путинскую агрессию и оправдывает преступления российской армии. Находится под международными санкциями. В январе 2023-го СНБО наложил на пропагандиста ограничения.

Декоммунизация монумента "Родина-мать"

1 августа со щита "Родины-матери" в центре Киева сняли всю советскую символику. Вместо серпа и молота установят тризуб. Естественно, это не на шутку разозлило путинскую пропаганду, которая многие годы пытается отбелить коммунистический режим и символику.

Декоммунизация монумента была инициативой самих граждан. Соответствующая петиция поступила в Киевсовет еще осенью 2022 года.

Вместе с тем, в украинском обществе призывали к еще более радикальным мерам. Например, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в марте 2023 года предлагал вообще демонтировать "Родину", так как тризуб его не украинизирует.

Монумент, открытый советсткими властями в 1981 году, расположен на правом берегу Днепра в Киеве - на территории Национального музея истории Украины.

Противники демонтажа "Родины-матери" ссылаются на то, что она является самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

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