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Вступление Украины в НАТО будет рассмотрено после победы Киева в войне с Россией – Альянс

29 июня 2022, 13:57

Пример Финляндии и Швеции показывает готовность Североатлантического альянса к дальнейшему расширению организации.

НАТО Украина
Главная задача для Украины - выиграть войну с Россией - НАТО / Коллаж Reuters, Посольство США в Украине

В НАТО готовы снова рассматривать вопрос о вступление Украины в коллективный блок безопасности Запада после того, как Киев одержит победу в войне с Россией. Организация стремится внести существенный вклад для реализации сценария триумфа украинского государства на поле боя. Пример Швеции и Финляндии показывает, что двери Североатлантического альянса остаются открытыми. Союзники по альянсу продолжают поддерживать Украину, на саммите в Мадриде будут приняты ключевые решения на десятилетия вперед.

Как сообщает Интерфакс-Украина, представитель НАТО в среду, 29 июня, сделал заявление о том, что сейчас задача Киева – выиграть войну с Москвой. После победы Альянс готов вернуться к обсуждению вопроса евроатлантической интеграции украинского государства.

Читайте такжеШагов Украины по вступлению в НАТО пока не будет, Альянс отверг стремления Киева – Офис Зеленского"Сейчас фокус украинского правительства – выиграть войну. И это то, что мы полностью поддерживаем. И когда Украина захочет снова поговорить о следующих шагах, мы вернемся к этому вопросу. Сейчас фокус всех нас на том, чтобы внести наибольший вклад, который помог бы Украине на поле боя против российских захватчиков. И когда Украина будет готова вернуться к вопросу временных промежутков… И, опять же, это решать Украине. Однако фокус сейчас – выиграть войну", - отметил он.

Чиновник уточнил, что пример Хельсинки и Стокгольма четко показывает, что организация готова к расширению своих рядов.

"Прогресс, который мы увидели вчера с Финляндией и Швецией, очень прямо демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Нет усталости от расширения Североатлантического союза", - сказал представитель Альянса.

Смотрите видео Главред – Зеленский ожидает победы Украины над Россией на поле боя

Также он добавил, что сейчас Украине предоставляется летальное оружие посредством договоров государства с союзниками, но не путем структур НАТО. Тогда как сама организация продолжит оказывать помощь другими средствами.

"Как известно, вся летальная помощь предоставляется союзниками на двусторонней основе или напрямую, но не через организации НАТО. Приведу несколько примеров того, что мы уже предоставили из нелетального снабжения – топливо, средства защиты от химической, биологической, ядерной угрозы, медикаменты. У нас растет спектр проектных предложений, мы намерены и далее оказывать нелетальную помощь. Мы также наращиваем гуманитарную помощь", - объяснили в блоке.Читайте такжеБазы НАТО в Украине только в обмен на вступление в Альянс: Зеленский заявил Западу о позиции Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время открытия саммита в Мадриде сказал, что Североатлантический альянс продолжит оказывать серьезную помощь Украине для ее победы в войне с Россией. Союзники по блоку поддерживают Киев.

"Союзники по НАТО продолжают стоять рядом с Украиной. Мы встречаемся в ключевой момент и наш Мадридский саммит будет саммитом трансформации. Решения, которые мы примем, будут определять нашу безопасность на десятилетия вперед", - подчеркнул Столтенберг.

Планы Украины по вступлению в НАТО

Президент Владимир Зеленский в апреле сделал заявление о том, что Украина готова к вступлению в НАТО, но Киеву такой возможности не предлагают. В сложившейся ситуации государство намерено искать модели безопасности, которые обеспечат защиту украинцев.

Министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что Североатлантический альянс не закрывает свои двери для Украины. Но пока не время обсуждать этот вопрос. Разговоры об интеграции Киева в Альянс следует возобновить после завершения войны с Россией.

Журналист Bellingcat Христо Грозев считает, что в НАТО высоко оценивают профессионализм армии Украины на войне с Россией. По его мнению, Киев мог бы вступить в Альянс, но это политический вопрос, который следовало бы согласовывать с Москвой.

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