ВСУ подорвали рейтинги Путина: Кремль запустил план на фоне событий на Курщине

Почти каждый третий россиянин возмущен реакцией властей России на операцию ВСУ в Курской области, говорится в исследовании фонда "Общественное мнение".

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У Путина рекордно снизился рейтинг доверия в РФ из-за операции ВСУ в Курской области - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Кремль запустил кампанию, направленную на поиск оправданий перед населением за операцию Сил обороны Украины в Курской области. Опрос государственного фонда "Общественное мнение" показал: почти каждый третий россиянин недоволен или возмущен действиями властей. Рейтинг одобрения действий Владимира Путина рекордно снизился. Об этом заявили аналитики Института изучения войны.

"Кремль начал сложную информационную кампанию, направленную на оправдание своей внутренней аудитории тому, что Россия предпочитает продолжать наступательные операции на востоке Украины, а не осуществлять немедленное выведение украинских войск из Курской области", - указано в сводке ISW.

Американские аналитики сослались на результаты социологического исследования провластного фонда России "Общественное мнение", которое показало, что 28% опрошенных возмущены или неудовлетворенны действиями властей в прошлом месяце.

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Примечательно, что 27 июля и 11 августа недовольных было 18% и 25% .

В ISW акцентировали внимание и на том, что участники опроса "Общественного мнения" проявили самый высокий уровень недовольства с ноября позапрошлого года, когда прошел первый месяц "частичной мобилизации" в РФ.

Рейтинг одобрения Путина снизился

Российский государственный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и вовсе отметил, что рейтинг одобрения действий Путина на посту президента снизился на 3,5% - с 77,1% до 73,6% в период с 12 по 18 августа. Даже кремлевские социологи считают такое снижение рейтинга рекордным со времен начала полномасштабной войны.

Согласно новым данным опроса ВЦИОМ, который был проведении с 19 по 25 августа, рейтинг Путина снизился еще больше – с 73,6% до 72,4% (на 1,2%).

Что означает снижение рейтинга Путина

Как полагают американские аналитики, несмотря на снижение рейтингов Путина, особо выраженного недовольства в российском обществе все равно нет.

Тем не менее ситуация показывает, что Кремль теперь считает нужным признать, что после начала операции ВСУ на Курщине уровень недовольства в обществе РФ растет.

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