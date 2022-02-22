Вторжение уже началось: Джонсон предупредил о "новом иррациональном поведении РФ"

Если Россия начнет широкомасштабное вторжение, это будет катастрофой, считает Джонсон/ GettyImages

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что план России по вторжению в Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. При этом широкомасштабного вторжения стоит ждать в ближайшие часы или дни.

Об этом он предупредил украинского президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора, пишет Reuters.

"Подчеркивая его серьезную обеспокоенность относительно последних событий в регионе, премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что считает, что вторжение является реальной возможностью в ближайшие часы и дни", – цитирует издание слова пресс-службы британского премьера.

При этом Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и анонсировал жесткие экономические санкции против России.

Также Джонсон подчеркнул, что если Россия решится на широкомасштабное вторжение в Украину, это будет настоящей катастрофой. Об этом он сказал после заседания правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA, пишет Sky News.

Реклама

"Боюсь, всё свидетельствует о том, что президент Путин действительно настроен на полномасштабное вторжение в Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте будем абсолютно понятными, что это будет абсолютной катастрофой", – отметил Джонсон.

В то же время глава британского Минздрава Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News заявил, что действия Москвы уже можно расценивать как "начало вторжения России" в Украину.

"Мы видели, что он (Владимир Путин – ред.) признал сепаратистские регионы на востоке Украины. К тому же, есть сообщение, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно сделать вывод, что вторжение в Украину уже началось", – отметил он.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля российский президент Владимир Путин официально признал "ЛДНР", о чем его ранее попросила Госдума России. Путин подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". В рамках подписанных документов также предусматривается, что Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

Президент Украины Владимир Зеленский после такого решения России провел срочное заседание СНБО. Он заявил, что своими решениями РФ легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

Украина призвала мир к резкому удару по России после ее решения признать "ЛДНР". Дальнейшие действия Москвы будут зависеть от того, как отреагирует мировое сообщество, сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Вас также может заинтересовать: