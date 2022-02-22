Мрак неопределенности упал, потери будут: Резников обратился к солдатам после вторжения РФ

Резников призвал солдат быть готовыми к потерям / REUTERS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в связи с нарастающей угрозой вторжения в Украину и после признания "ЛДНР" заявил, что ожидаются боевые потери. Об этом он сказал в обращении к солдатам.

"Уважаемые солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы! Уважаемые работники Вооруженных сил Украины! Мрак неопределенности упал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми", – сообщает пресс-служба ведомства.

Также он отметил, что Украину ждут тяжелые испытания в борьбе с агрессией РФ и сказал, что важно быть готовым к потерям, так как этот путь надо пройти.

"Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей – это признак того, что мы все делаем правильно", – сказал Резников.

По его словам, сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командования Вооруженных сил Украины направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров.

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Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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