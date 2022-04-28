УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ввод войск" Польши по согласованию с США: в РФ сочинили фейк о "разделе Украины"

28 апреля 2022, 16:22

Вымышленный сценарий "распила Украины" озвучил глава СВР Сергей Нарышкин.

Польша Украина
В РФ выдумали фейк о войсках Польши в Украине / УНИАН

В РФ разгоняют фейк о том, что Вашингтон и Варшава планируют установить "военно-политический контроль Польши" над ее якобы "историческими владениями" в Украине.

Такой вымышленный сценарий озвучил глава СВР Сергей Нарышкин. Согласно фейковому плану, который озвучивает разведка РФ, Польша якобы хочет ввести свои войска в западные области Украины под лозунгом "защиты от российской агрессии".

Также утверждается, что разговоры о мандате этой миссии Польша якобы ведет с администрацией Байдена.

Такую миссию, утверждает РФ, Польша хочет организовать без мандата НАТО, но с участием "желающих государств".

Фейк о "вводе войск Польши": что известно

Подчеркивается, что польский контингент якобы хотят разместить в частях Украины с минимальной угрозой непосредственного столкновения с российскими военными, а в задачи польской миссии должен войти "постепенный перехват у нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами".

В РФ также утверждают, что польские спецслужбы якобы уже ведут поиск "договороспособных" представителей украинской элиты для формирования "ориентированного на Варшаву "демократического" противовеса националистам".

В вымышленном сценарии СВР добавляется, то после того как польские силы закрепятся на западе Украины, по сценарию разведки РФ должен произойти раскол Украины, при котором "Варшава, по сути, получит под управление территории, на которые войдут польские миротворцы".

Читайте такжеВ Подмосковье нашли "тещу" Зеленского: пропагандисты РФ опозорились диким фейком

Читайте еще:

viber
фейки новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Начались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войныНачались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войны Солнечное затмение в апреле 2022: когда состоится и чего от него ожидатьСолнечное затмение в апреле 2022: когда состоится и чего от него ожидать Любовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с КимомЛюбовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с Кимом Рашисты лишили Ирину Билык дома: "Мне некуда вернуться"Рашисты лишили Ирину Билык дома: "Мне некуда вернуться" Россия на грани и может вести войну высокой интенсивности всего несколько недель – Валентин БадракРоссия на грани и может вести войну высокой интенсивности всего несколько недель – Валентин Бадрак
Поддержите Главред

Последние новости

16:40

Как сделать свой дом в 10 раз лучше за 10 минут: лайфхаки

16:23

"РФ будет что-то среднее между КНДР и Ираном": экономист сказал, когда треснет экономика РоссииВидео

16:22

"Ввод войск" Польши по согласованию с США: в РФ сочинили фейк о "разделе Украины"Видео

16:16

Россия собралась "присоединить" Херсон к захваченному Крыму, референдума по "ХНР" не будет – мэрВидео

16:10

Магнит финансовой удачи: как правильно считать деньги, чтобы привлечь богатствоВидео

Реклама
16:00

"Не заживет рана, прости": Тина Кароль поделилась редким фото со своим мужем и сыном

15:30

Оккупанты целую ночь бомбили военный госпиталь в Мариуполе, под завалами много погибшихВидео

15:22

"Я считаю, что это безопаснее сейчас": Андрей Макаревич лишил сына российского гражданства

15:17

Почему Украине выгодно первой ударить по Приднестровьюмнение

15:14

День Победы 2022 в Украине: отменят ли этот праздник

15:12

Приметы на 29 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:52

РФ собралась атаковать Одессу с Приднестровья: на аэродром под Тирасполь бросят десант с Крыма – СМИВидео

14:48

"Либо мы проиграем в Украине, либо начнется Третья мировая": Симоньян выдала планы ПутинаВидео

14:24

Украина будет бить по складам и базам убийц в России – ПодолякВидео

14:19

"Из 250 сразу же выкосило половину": кадыровцы бегут из Рубежного, а россияне едут домой в пакетахВидео

13:58

"Путин уважает силу": бывший замглавкома НАТО в Европе призвал Запад быть готовым к войне с РоссиейВидео

13:37

Угроза от Российской империи закончится не с Путиным, а только вместе с ней самоймнение

13:07

Шёл по заминированных полях, но собаку не бросил: украинец чудом добрался из Мариуполя в Запорожье

12:53

"Сифилис, который выдает себя за веснушки": Михаил Кацурин рассказал про "денацификацию" Бердянска

12:46

Войска России в Донецкой области казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен – СШАВидео

Реклама
12:40

Немецкий парламент поддержал предложение отправлять в Украину тяжелое оружиеВидео

12:00

Для каждой области Украины готовят отдельный каталог по восстановлению – ТимошенкоВидео

11:47

Украинцы ликвидировали российского оккупанта с позывным "Путин"

11:45

Украине предстоит битва не только за Донбасс, но и за весь югмнение

11:39

Когда ЕС откажется от нефти и газа, Россию ждет такая бедность, какой она еще не видела – ПодолякВидео

11:09

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сны

11:08

"Ни воды, ни света, потом газ пропал": 21-летняя девушка рассказала, как она рожала в захваченной БучеВидео

10:59

"Низкий уровень интеллекта": Вайкуле набросилась на Симоньян

10:53

"Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко

10:30

Гороскоп на завтра 29 апреля 2022: Ракам – деньги, Скорпионам – вещие сны, Козерогам – удача

10:19

Экс-холостяк сделал предложение своей девушке, на 17 лет моложе него

10:10

Новый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над ЗападомВидео

10:04

"Я стар, но все равно оккупантов надо бить": родители защитников Мариуполя пошли на фронтВидео

09:48

Панин покаялся перед Пугачевой и Галкиным

09:43

Война в Украине может длиться пять лет или даже десятилетие - глава британского МИД

09:12

В российско-украинской войне случился перелом: мир решил сообща мочить Россию в сортиремнение

09:05

Копеечное народное средство: как использовать соду в хозяйстве

09:00

Ахеджакова рассказала, как изменился Путин за 16 лет у власти: "тогда я его поддерживала"

08:49

Украине решать, переносить ли войну на территорию России - госсекретарь Блинкен

08:33

"Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в УкраинеВидео

Реклама
08:20

Украинская армия зрелищно уничтожила склады россиян на Юге: нет полусотни россиян и 14 машин

07:48

"Крейсер "Москва" этому свидетель": Гиркин уверен, что Крымский мост обречен на уничтожение

07:18

"Палачи из Богдановки": появились имена и фото оккупантов, которые издевались над украинцами под КиевомВидео

06:31

Из Стамбула в Вену: почему переговоры Украины и России могут переехатьмнение

06:25

"В СССР их бы расстреляли за такую войну": Арестович рассказал о позоре армии Путина под ХарьковомВидео

05:32

Гороскоп на май 2022 года для Весов: звездный час для незамужних и исцеление для всехВидео

05:00

Путин запугал всех, а Запад молчал: эксперт объяснил, почему Россия решилась напасть на УкраинуВидео

04:33

Инфаркт миокарда: какие симптомы не связаны с болью в груди

04:09

Военный эксперт рассказал, какие цели нес с собой саммит стран Запада на базе в Раммштайне

03:29

Конец черной полосы: кому из знаков повезет по-крупному в ближайшее время

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять