"Ввод войск" Польши по согласованию с США: в РФ сочинили фейк о "разделе Украины"

В РФ выдумали фейк о войсках Польши в Украине / УНИАН

В РФ разгоняют фейк о том, что Вашингтон и Варшава планируют установить "военно-политический контроль Польши" над ее якобы "историческими владениями" в Украине.

Такой вымышленный сценарий озвучил глава СВР Сергей Нарышкин. Согласно фейковому плану, который озвучивает разведка РФ, Польша якобы хочет ввести свои войска в западные области Украины под лозунгом "защиты от российской агрессии".

Также утверждается, что разговоры о мандате этой миссии Польша якобы ведет с администрацией Байдена.

Такую миссию, утверждает РФ, Польша хочет организовать без мандата НАТО, но с участием "желающих государств".

Фейк о "вводе войск Польши": что известно

Подчеркивается, что польский контингент якобы хотят разместить в частях Украины с минимальной угрозой непосредственного столкновения с российскими военными, а в задачи польской миссии должен войти "постепенный перехват у нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами".

В РФ также утверждают, что польские спецслужбы якобы уже ведут поиск "договороспособных" представителей украинской элиты для формирования "ориентированного на Варшаву "демократического" противовеса националистам".

В вымышленном сценарии СВР добавляется, то после того как польские силы закрепятся на западе Украины, по сценарию разведки РФ должен произойти раскол Украины, при котором "Варшава, по сути, получит под управление территории, на которые войдут польские миротворцы".

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