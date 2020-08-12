Опубликованы аудиозаписи, как на участке в Витебске поменяли протокол в пользу Лукашенко

У Тихановской могли забрать победу на одном из избирательных участков в Витебске / Reuters

На избирательном участке №25 в Витебске комиссию могли заставить переписать протокол в пользу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Подтасовку документа по участку, где побеждала Светлана Тихановская, признал председатель избирательной комиссии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание отмечает, что в интернете появилась аудиозапись, где человек, с голосом похожим на голос председателя Октябрьской райадминистрации Витебска Сергея Сташевского, в разговоре с членами комиссии избирательного участка №25 требует, чтобы итоговый протокол заново переписали и зафиксировали в нем победу Лукашенко.

Он утверждает, что Тихановскую действительно поддержало большое число избирателей на участке, однако будет лучше, если победу комиссия отдаст Лукашенко.Читайте такжеТри кандидата в президенты Беларуси не признали победу Лукашенко и выдвинули требование

"Чтобы мы завтра здесь в суд не пошли, давайте решим вопрос дружно. У меня есть очень жесткое предложение для вас изменить протокол и радикально поменять числа между третьим и четвертым кандидатами. Итак, я готов согласиться, что за Тихановскую проголосовало достаточное количество людей… Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нужно решать", - сказано в аудиозаписи якобы от голоса Сташевского.

Примечательно, председатель комиссии Сергей Питаленко подтвердил информацию, согласно которой членов избирательной комиссии заставляли писать данные под диктовку. Впрочем, по его словам, не все подчинились жесткой просьбе чиновника.Читайте такжеМассовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко

Комментарий Сташевского по данному вопросу журналистам получить не удалось – чиновник заболел.

Ранее власти Литвы, Польши и Латвии обратились к Беларуси с планом по урегулированию кризиса в стране. Если их инициатива не заинтересует официальный Минск, режим Лукашенко ждут санкции.