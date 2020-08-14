"Можем потерять Беларусь": в ЦИК оценили возможность повторных выборов

ЦИК отказалась от пересмотра результатов выборов в Беларуси / Витебские вести

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина исключила возможность пересмотра результатов выборов в стране. Ранее ЦИК отклонила все жалобы оппозиционных кандидатов на результаты выборов.

Об этом Ермошина заявила в интервью Комсомольская права в Беларуси.

По словам главы ЦИК, повторные выборы могут быть назначены лишь в случае установления нарушений во время голосования. В таком случае выборы должны пройти в течение трех месяцев.

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"У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", - сообщила Ермошина.

Напомним, сегодня, 14 августа, ЦИК обнародовала официальные результаты выборов в Беларуси.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.