Литва официально назвала Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"

Выборы в Беларуси - Литва объявила Лукашенко "бывшим президентом" / ua.news

В Литве Александра Лукашенко, которого местный ЦИК провозгласила победителем на выборах президента Беларуси 2020, назвали "бывшим президентом Беларуси".

Именно такое определение дал белорусскому политику литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, несущих цветы на улицу? Это действительно большой зарубежный заговор – жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", – написал глава МИД Литвы в своем Twitter.

Выборы в Беларуси - Литва объявила Лукашенко "бывшим президентом"

Ранее США "поставили диагноз" выборам в Беларуси. Избирательная гонка в Беларуси не была свободной, отметил госсекретарь Штатов.

Читайте также"Можем потерять Беларусь": в ЦИК оценили возможность повторных выборовЕвросоюз также не признал результаты выборов и анонсировал введение санкций. Об этом накануне сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам видеконференции с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Напомним, Киев не одобрит результаты белорусских выборов, выяснили журналисты.

"Наш источник в ОП сообщил, что Украина не будет признавать выборы в Беларуси", – отмечается в сообщении.