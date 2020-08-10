Лукашенко получил первое поздравление с победой на выборах от международного лидера

Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах / Reuters

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Он стал первым из международных лидеров, который направил послание в адрес президента Беларуси, передает БЕЛТА.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении.

Как сообщал Главред, Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа, обнародовала предварительные итоги голосования на выборах президента. Сообщается, что Александр Лукашенко набирает более 80% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на "Майдан" в Беларуси: дал Минску несколько советовНапомним, выборы в Беларуси закончились масштабными акциями протестов. Силовики применили против протестующих резиновые пули, водометы. Известно о раненых после разгона силовиками митингующих и первой жертве.

Тем временем Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. Глава СК Беларуси Иван Носкевич заявил, что участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.