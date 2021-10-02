Выборы в Грузии: обнародованы первые результаты голосования

Результаты экзит-поллов на выборах в Грузии

Грузинские СМИ обнародовали первые результаты местных выборов в стране - политсила Михаила Саакашвили занимает второе место, сообщает Эхо Кавказа.

По состоянию на 17:00, согласно данным экзит-полла, проведенного компанией IPSOS:

"Грузинская мечта" 38,6%;

"Единое национальное движение" 33%;

"За Грузию" 7,6%;

"Гирчи – Больше свободы" 4.8%;

"Лело" 4%;

"Для народа" 2%;

"Гирчи" 1.6%;

"Граждане" 1.1%;

"Европейская Грузия" 1%;

Лейбористская партия 1%;

"Альянс патриотов" 0.9%;

"Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 0.8%.

По состоянию на 18:00, согласно данным экзит-полла, проведенного компанией Gorbi:

"Грузинская мечта" 47.6%;

"Единое национальное движение" 27.1%;

За Грузию 6.8%;

"Лело" 2.8%;

"Гирчи – Больше свободы" 2.8%;

"Европейская Грузия" 2.6%;

Лейбористская партия 1.8%;

"Альянс патриотов" 1.6%;

"Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 1.3%;

"Граждане" 1%;

"Гирчи" 0.9%;

Другие партии 3.7%.

Согласно договору касаемо выхода из политического кризиса, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет меньше 43% голосов - в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

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"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Позднее стало известно о его задержании.

После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.