Выборы в Грузии: обнародованы первые результаты голосования

Если правящая партия "Грузинская мечта" наберет меньше 43% голосов - в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.
Грузинские СМИ обнародовали первые результаты местных выборов в стране - политсила Михаила Саакашвили занимает второе место, сообщает Эхо Кавказа.
По состоянию на 17:00, согласно данным экзит-полла, проведенного компанией IPSOS:
- "Грузинская мечта" 38,6%;
- "Единое национальное движение" 33%;
- "За Грузию" 7,6%;
- "Гирчи – Больше свободы" 4.8%;
- "Лело" 4%;
- "Для народа" 2%;
- "Гирчи" 1.6%;
- "Граждане" 1.1%;
- "Европейская Грузия" 1%;
- Лейбористская партия 1%;
- "Альянс патриотов" 0.9%;
- "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 0.8%.
По состоянию на 18:00, согласно данным экзит-полла, проведенного компанией Gorbi:
- "Грузинская мечта" 47.6%;
- "Единое национальное движение" 27.1%;
- За Грузию 6.8%;
- "Лело" 2.8%;
- "Гирчи – Больше свободы" 2.8%;
- "Европейская Грузия" 2.6%;
- Лейбористская партия 1.8%;
- "Альянс патриотов" 1.6%;
- "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 1.3%;
- "Граждане" 1%;
- "Гирчи" 0.9%;
- Другие партии 3.7%.
Согласно договору касаемо выхода из политического кризиса, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет меньше 43% голосов - в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.
Возвращение Саакашвили в Грузию
Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.
"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.
Позднее стало известно о его задержании.
После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.