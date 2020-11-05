Выборы в США: суд Мичигана отказал Трампу

Суд Мичигана принял смелое решение и отказал нынешнему главе Белого дома и кандидату на пост президента Дональду Трампу в требовании остановить подсчет голосов.

Как сообщает Foxnews, штат Мичиган является одним из ключевых для победы Джо Байдена или Дональда Трампа.

В Мичигане во время подсчета голосов произошло несколько странных событий. В частности, у Байдена вдруг появилось 138 тысяч голосов, тогда как показатели Трампа не сдвинулся с места ни на одну цифру. При нормальном развитии событий кандидаты набирают голоса одновременно. Поэтому сторонники Трампа сделали вывод о вбросе голосов за демократа.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.