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Вывезли в лес и жестоко избили: в Польше копы отдубасили молодого украинца

5 ноября 2021, 09:57
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Подозреваемым полицейским грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В Польше копы избили украинца / naszamlawa.pl

В Польше молодой украинец стал жервтой неправомерного применения силы со стороны двоих полицейских.

Происшествие случилось в городе Млава в сентябре. По словам украинца, правоохранители сначала задержали его, а потом вывезли в лес и применили силу, сообщает местное издание Nasza Mlawa.

Полицейским, которых обвинили в нападении на украинца, грозит до пяти лет тюрьмы.

Жестокое избиение украинца копами в Польше: что известно

16-го сентября правоохранители прибыли на улицу Жеромского на вызов о дебоше. Там они задержали 30-летнего украинца, как утверждается, превысив свои полномочия.

Отмечается, что на следующий день украинец пожаловался в полицию на действия правоохранителей. По словам мужчины, его вывезли в лес и избили. Заявление у гражданина Украины не приняли, пояснив это тем, что он нетрезв. Тогда украинец обратился в прокуратуру. После этого началось расследование. Двоих полицейских отстранили от работы.

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Как рассказал районный прокурор города Мальва Марцин Багинский, после избиения полицейскими состояние здоровья украинца ухудшилось на семь дней. У полицейских взяли объяснения, сейчас их проверяют.

"К ним была применена мера пресечения в виде залога. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с исключением со службы", - уточнил прокурор.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но появились подробности, свидетельствующие об обратном. Одна из версий смерти украинца - превышение полномочий сотрудниками полиции.

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