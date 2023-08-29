"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажем

В результате падения вертолета погибли командир экипажа, правый летчик и бортинженер.

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Место крушения Ми-8 / Коллаж: Главред, Фото: Shot

Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Челябинской области РФ во вторник, 29 августа. По предварительным данным есть жертвы.

На борту разбившегося вертолета находились четыре человека. Предварительно, все люди погибли, сообщает Telegram-канал 112.

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Отмечается, что Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом находится военный аэродром Шагол.

В свою очередь Telegram-канал Mash уточняет, что в результате падения вертолета погибли три человека.

Речь идет об экипаже - командире, правом летчике и бортинженере. По предварительным данным пассажиров на борту разбившегося вертолета не было.

Как пишет Telegram-канал Baza, разбившийся вертолет принадлежал ФСБ.

По некоторым данным экипаж проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".

Смотрите видео - Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области:

В РФ разбился вертолет ФСБ / Скриншот

Ранее сообщалось, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине: стали известны детали операции ГУР. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.

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