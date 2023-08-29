"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажем

Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Челябинской области РФ во вторник, 29 августа. По предварительным данным есть жертвы.
На борту разбившегося вертолета находились четыре человека. Предварительно, все люди погибли, сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом находится военный аэродром Шагол.
В свою очередь Telegram-канал Mash уточняет, что в результате падения вертолета погибли три человека.
Речь идет об экипаже - командире, правом летчике и бортинженере. По предварительным данным пассажиров на борту разбившегося вертолета не было.
Как пишет Telegram-канал Baza, разбившийся вертолет принадлежал ФСБ.
По некоторым данным экипаж проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".
Смотрите видео - Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области:
Ранее сообщалось, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине: стали известны детали операции ГУР. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.
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