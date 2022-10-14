"Взрывчатку отправили морем": Путин выдумал новую версию подрыва Крымского моста

Взрывчатка для подрывов Крымского моста могла быть переправлена "с помощью зерновозов", сообщил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что взрывчатка, которая использовалась для подрыва Крымского моста, была якобы отправлена морем.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Астане, отвечая на вопросы журналистов.
"ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка была отправлена морем, но точно не установлено с помощью зерновозов это сделано или нет", — сказал президент РФ.
"Если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, то это поставит под вопрос зерновую сделку", — добавил Путин.
Подрыв Крымского моста
На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, произошла детонация взрывчатки, которая, возможно, была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.
В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.
Британский генерал Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту российские власти могут перейти к террору против мирных украинцев и применить ядерное оружие. По словам эксперта, Путин захочет отомстить Украине.
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