"Взрывчатку отправили морем": Путин выдумал новую версию подрыва Крымского моста

Владтимир Путин прокомментировал подрыв Крымского моста / УНИАН/Скриншот

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что взрывчатка, которая использовалась для подрыва Крымского моста, была якобы отправлена морем.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Астане, отвечая на вопросы журналистов.

"ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка была отправлена морем, но точно не установлено с помощью зерновозов это сделано или нет", — сказал президент РФ.

"Если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, то это поставит под вопрос зерновую сделку", — добавил Путин.

Подрыв Крымского моста

На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, произошла детонация взрывчатки, которая, возможно, была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

Британский генерал Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту российские власти могут перейти к террору против мирных украинцев и применить ядерное оружие. По словам эксперта, Путин захочет отомстить Украине.

Другие новости: