Взрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в Минске

Протесты в Беларуси продолжились 22 ноября / Фото news.tut.by

В воскресенье, 22 ноября, в разных районах Минска люди стали выходить на акции протеста. Силовики применили против демонстрантов спецсредства.

Инцидент произошел в районе Каменной Горки. Об этом сообщает белорусский портал tut.by.

"В районе Каменной Горки против демонстрантов применили спецсредства", - говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовало Радыё Свабода, слышны взрывы и виден дым, как от светошумовых гранат. По словам очевидцев, есть задержанные.

Правоохранители пока не комментируют происходящее.

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