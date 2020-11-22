Взрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в Минске

Инцидент произошел в районе Каменной Горки.
В воскресенье, 22 ноября, в разных районах Минска люди стали выходить на акции протеста. Силовики применили против демонстрантов спецсредства.
Инцидент произошел в районе Каменной Горки. Об этом сообщает белорусский портал tut.by.
"В районе Каменной Горки против демонстрантов применили спецсредства", - говорится в сообщении.
На видео, которое опубликовало Радыё Свабода, слышны взрывы и виден дым, как от светошумовых гранат. По словам очевидцев, есть задержанные.
Правоохранители пока не комментируют происходящее.
Протесты в Беларуси - о чем сообщалось ранее:
- В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других белорусских городах прошли акции в память о Романе Бондаренко – активисте, который умер 12 ноября после задержания силовиками.
- СМИ писали, что в районе станции метро Пушкинская в Минске были пострадавшие, предположительно от взрыва светошумовой гранаты.
- Протестующих разгоняли и массово задерживали.
- Позже Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило применение спецсредств против демонстрантов в Минске.
Автор: Анна Багрий