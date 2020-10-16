"Я - вторая знаменитость после Иисуса": Трамп отличился эксцентричным заявлением

Президент США в который уже раз показал публике свою эгоцентричность.
Президент США Дональд Трамп на своем предвыборном митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина) заявил ‒ по популярности он уступает только Иисусу Христу.
Запись выступления политика была опубликована на портале YouTube.
"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались, кто же более знаменит. И я ответил, что Иисус Христос", ‒ заявил Трамп.
Однако в своем ораторском запале президент США не остановился на уже сказанном.
"И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он [Иисус Христос - Главред] лидирует с большим отрывом", ‒ подытожил он.
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Дональд Трамп - выборы президента США:
- До того американский лидер на митинге забавно станцевал под песню Y.M.C.A. участников американской диско-группы и гей-икон Village People, а потом азартно хлопал в ладоши вместе со всем залом.
- До того СМИ сообщали, что Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США (они назначены на 3 ноября).
Автор: Дмитрий Видоменко