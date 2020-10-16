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"Я - вторая знаменитость после Иисуса": Трамп отличился эксцентричным заявлением

16 октября 2020, 14:29

Президент США в который уже раз показал публике свою эгоцентричность.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп на своем предвыборном митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина) заявил ‒ по популярности он уступает только Иисусу Христу.

Запись выступления политика была опубликована на портале YouTube.

"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались, кто же более знаменит. И я ответил, что Иисус Христос", ‒ заявил Трамп.

Однако в своем ораторском запале президент США не остановился на уже сказанном.

"И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он [Иисус Христос - Главред] лидирует с большим отрывом", ‒ подытожил он.

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Дональд Трамп - выборы президента США:

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