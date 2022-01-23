Япония готова вместе с США ударить по РФ из-за Украины: Москва обвинила Токио в попытках угрозы

Япония вместе с США поддерживает санкции против России в случае российского военного вторжения в Украину / УНИАН

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Касида приняли решение о продолжении работы, связанной с предотвращением российского военного вторжения в Украину. Они подтвердили готовность искать вместе с союзниками механизмы жесткого ответа на любые агрессивные действия против украинского государства. В России посчитали заявление японской стороны попыткой угрозы и полагают, что это может повлиять на отношения Токио и Москвы.

Как сообщает Reuters, Байден и Касида 21 января провели переговоры в формате видеоконференции. В ходе беседы, которая длилась 80 минут и стала первой их официальной встречей, американский президент заявил о своем намерении уже в конце весны отправиться в Японию, когда страна собирается провести встречу руководителей стран Индо-Тихоокеанского региона.

Они выразили стремление сотрудничать с целью создания мира без ядерного оружия и обязались усиленно взаимодействовать для сдерживания концентрации российских военных подразделений у границ Украины.

Кроме того, официальный представитель Штатов в комментарии прессе рассказал, что, как полагает он, США и Япония "очень близки к вызовам, которые Россия ставит перед Украиной". Согласно его заявлению, в Токио четко заверили Вашингтон в абсолютной поддержке американцев по украинскому вопросу.

В свою очередь, японский премьер сказал, что государство пока не изучило суть ограничений против России, запуск которых может состояться в случае военного вторжения на территорию Украины.

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Смотрите видео ТСН – США готовят санкции против РФ за нападение на Украину

Читайте такжеОтвода войск от границ Украины не будет, а Запад "идет на эскалацию": Россия разразилась обвинениями"Мы не вдавались в подробности возможных шагов, которые будут предприняты в случае, если увидим эти потенциальные российские действия", - отметил Касида.

Реакция России

Официальная Москва негативно отреагировала на переговоры Касиды и Байдена. Заявления японской стороны относительно ситуации с Украиной были восприняты Россией как попытка угрозы со стороны Токио. В дипломатическом ведомстве считают, что ситуация может навредить российско-японским отношениям.

"Японская сторона должна глубже вчитаться в суть российских инициатив по взаимным гарантиям безопасности с США и НАТО. А также непредвзято оценить агрессивную деятельность Североатлантического альянса по его расширению на Восток вплотную к границам России и военному освоению территории соседней Украины", - подчеркивается в сообщении посольства России в Японии в Facebook.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на американскую разведку заявили о том, что Россия может готовить план по провокации на Донбассе за несколько недель до проведения операции по военному вторжению в Украину. Речь идет о нападении на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом", чтобы создать условия для интервенции на территорию украинского государства.

Американские журналисты CNN, ссылаясь на Минобороны Украины, опубликовали информацию о том, что Россия стянула уже более 127 тысяч войск к украинским рубежам. В ведомстве допускают сценарий нанесения россиянами ракетного удара по стратегически важным объектам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия концентрирует войска неподалеку от кордонов Украины якобы в качестве "мер предосторожности". Москва обеспокоена, дескать, напряженной ситуацией в регионе и действиями Североатлантического альянса.

Президент США Байден предупредил хозяина Кремля Путина о том, что Москва столкнется с небывалыми санкциями, если произойдет военное вторжения России в Украину. По его словам, в таком случае российским банкам могут запретить работать с долларом, и это приведет к катастрофическим последствиям.

В Кремле в ответ на предупреждение о возможном запрете банкам РФ работать с американской валютой заявили, что такая ситуация якобы может спровоцировать начало "гражданской войны" в Украине. Причиной тому, как полагают в Москве, дескать, являются намерения в украинском руководстве в сложившейся обстановке решить вопрос освобождения ОРДЛО военным путем.