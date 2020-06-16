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Поддержка по-венгерски: блокада Украины в НАТО продолжается

16 июня 2020, 14:41

Решение о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей в НАТО принималось консенсусом.

Столтенберг
Столтенберг заявил, что Венгрия блокирует Украину в НАТО / Reuters

Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями. Несмотря на новый статус, Венгрия продолжает блокаду встреч комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает Европейская правда.

По информации издания, об этом во вторник, 16 июня на брифинге в Брюсселе сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Он отвечал на вопрос журналистов о том, продолжает ли Венгрия блокировать встречи комиссии Украина-НАТО после того, как Альянс предоставил Украине статус EOP.

"По этому вопросу (венгерской блокады встреч. - Ред.), он еще не решен, мы еще решаем его. И я надеюсь, что мы найдем это решение", - отметил глава НАТО.

Добавим, что решение о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей в НАТО принималось консенсусом. Это означает, что Венгрия дала свое согласие - хотя и дальше блокирует в НАТО встречи с Украиной.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на получение Украиной нового статуса в НАТОНапомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО благодаря титаническим усилиям украинского дипломатического корпуса.

В Facebook чиновник сообщил, что для результата понадобились месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, разведчиков, маневры, комбинации и тактические договоренности.

Кулеба отметил, что статус Украине в НАТО предоставляли не публично, а по процедуре умолчания, поэтому до последних минут был риск, что Киев его может-таки не получить.

НАТО Йенс Столтенберг МИД Венгрии новости Украины
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