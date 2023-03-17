За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчике

Мальчик, как пишут пропагандисты, якобы за две недели полностью исцелился от "вражеской пули" в грудь и пришел на концерт певца-путиниста Шамана.

Мальчик, Брянск / коллаж фото Telegram

Российские пропагандисты опять попытались соорудить убедительный фейк для внутреннего потребления ‒ и показали того самого 10-летнего мальчика Федора, в которого на Брянщине якобы "стреляла украинская ДРГ". Причем, как свидетельствуют фотографии в Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза, для пущего эффекта мальчика явили народу на концерте певца-путиниста Шамана (настоящее имя – Ярослав Дронов).

"Сегодня SHAMAN выступает в Брянске. Ярослав, восхищенный отвагой и мужеством нашего юного героя Федора, пригласил его с мамой и младшей сестрой, девочек, которых он спас, и дочь одного из погибших в тот трагический день на свой концерт", – написал путинский чиновник.

Мальчик якобы за две недели полностью исцелился от "вражеской пули" в грудь и уже свободно передвигается по городу. Причем для дополнительного сюрреалистического эффекта, Федора одели в парамилитарную форму ‒ с элементами камуфляжа.

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Боевой рейд на Брянщине

В четверг, 2 марта, русские оккупанты, по всей вероятности, начали масштабную провокацию в Брянской области. В утренние часы в тамошних пропагандистских СМИ начался шквал сообщений о том, что в этом регионе якобы действуют украинские диверсанты, идут "бои" и "захват заложников".

В путинском ФСБ говорят, якобы "50 вооруженных людей с желтыми повязками". быстро разделились на две части и пошли по направлению к населенным пунктам Любечаны и Сушаны. И там якобы идут жесткие бои.

Информация поступала самая противоречивая - якобы в тех местах были обстрели, в результате которых под пули попал школьный автобус. И, мол, была ранена девочка. Дальше всех пошел матерый пропагандист Семен Пегов, который писал, что был убит водитель этого самого автобуса и 10-летний школьник.

Вскоре в мессенджере Telegram было опубликовано видео некой организации "Русский добровольческий корпус", члены которой взяли ответственность за всю операцию на себя. И заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Позднее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Громадському" назвал информацию о "боях" в Брянской области "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".

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