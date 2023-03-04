Боевой рейд по Брянщине был согласован с Украиной - лидер "Русского добровольческого корпуса"

Командир "Русского добровольческого корпус" Денис Капустин (он же Денис Никитин и White Rex) дал интервью о боевом рейде на Брянщине порталу Financial Times.

Денис Капустин - слева / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Командир организации "Русский добровольческой корпус" Денис Капустин (он же ‒ Денис Никитин и White Rex), заявил, что их недавний боевой рейд по Брянской области был согласован с властями Украины и украинской армии. Об этом заявил в интервью газете Financial Times.

"Как бы я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем [в Вооруженных силах Украины — Главред] это не согласовал, я думаю, мы были бы просто уничтожены", ‒ сказал он.

Капустин говорит, что в операции участвовали около 45 человек, в том числе члены "партизанской сети" на территории страны-агрессора, России.

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По словам Капустина, в одном из сел Брянской области действительно произошла перестрелка, но у него нет информации о возможных жертвах.

Цель акции, по словам главы "Русского добровольческого корпуса", было показать, как плохо охраняется граница с российской стороны, а также вдохновить жителей России на сопротивление властям.

"Они почувствовали, насколько они беззащитны. Мы пришли и действовали в пограничной зоне, которая должна находиться под строжайшей охраной", — сказал он.

Боевой рейд на Брянщине

В четверг, 2 марта, русские оккупанты, по всей вероятности, начали масштабную провокацию в Брянской области. В утренние часы в тамошних пропагандистских СМИ начался шквал сообщений о том, что в этом регионе якобы действуют украинские диверсанты, идут "бои" и "захват заложников".

В путинском ФСБ говорят, якобы "50 вооруженных людей с желтыми повязками". быстро разделились на две части и пошли по направлению к населенным пунктам Любечаны и Сушаны. И там якобы идут жесткие бои.

Информация поступает самая противоречивая - якобы в тех местах были обстрели, в результате которых под пули попал школьный автобус. И, мол, была ранена девочка. Дальше всех пошел матерый пропагандист Семен Пегов, который писал, что был убит водитель этого самого автобуса и 10-летний школьник.

Вскоре в мессенджере Telegram было опубликовано видео некой организации "Русский добровольческий корпус", члены которой взяли ответственность за всю операцию на себя. И заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Позднее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Громадському" назвал информацию о "боях" в Брянской области "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".

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