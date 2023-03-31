За убийство 5-летнего ребенка сел на 18 лет: в РФ с почестями похоронили "вагнеровца"

Владимир Шестаков был ликвидирован ВСУ под Бахмутом Донецкой области. В РФ из убийцы ребенка сделали героя.

"Вагнеровец" Владимир Шестаков ликвидирован ВСУ под Бахмутом / Фото: росСМИ

В городе Ясном Оренбургской области России торжественно похоронили бывшего заключенного-"вагнеровца" Владимира Шестакова. В 2018 году он получил 18 лет лишения свободы за убийство пятилетнего сына своей подруги.

Шестаков был ликвидирован ВСУ под Бахмутом Донецкой области. В некрологе оккупанта росСМИ написали, что "его мужество и отвагу во имя мирного будущего отечества навсегда сохраним в памяти". Похоронили Шестакова "со всеми воинскими почестями на городском кладбище".

Отметим, на во время следствия Шестаков подробно рассказывал, как спьяну бил ребенка.

видео дня

"Мальчик начал прыгать на диване, пьяный мужчина сделал ему замечание. Ребенок не послушался, тогда Шестаков начал его избивать, а затем бросил на пол в коридоре. Мать мальчика попыталась его защитить, но "друг" ударил и ее. Скорую помощь ребенку вызвали только под утро, когда малыш стал хрипеть. Спасти его врачи не смогли", - написал в Telegram советник главы ВМД Украины Антон Геращенко.

"На апелляции убийцу защищали свидетели, которые говорили, что подсудимый "мог ударить ребенка по ягодицам лишь в воспитательных целях". Просто в тот день он, мол, не рассчитал силы", - добавил он.

Как сообщал Главред, в России бывший заключенный и наемник ЧВК Вагнера вернулся в родную деревню и убил пенсионерку. За него лично вступился глава ЧВК Евгений Пригожин и попытался его оправдать.

Также на войне в Украине ликвидировали "вагнеровца", который до вступления в ЧВК сидел в тюрьме за убийство матери и сестры. 32-летний наемник из Ростовской области Роман Лазарчук был "демилитаризован" 17 декабря.

Другие новости: