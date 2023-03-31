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За убийство 5-летнего ребенка сел на 18 лет: в РФ с почестями похоронили "вагнеровца"

31 марта 2023, 10:07
Владимир Шестаков был ликвидирован ВСУ под Бахмутом Донецкой области. В РФ из убийцы ребенка сделали героя.
Вагнеровец Владимир Шестаков
"Вагнеровец" Владимир Шестаков ликвидирован ВСУ под Бахмутом / Фото: росСМИ

В городе Ясном Оренбургской области России торжественно похоронили бывшего заключенного-"вагнеровца" Владимира Шестакова. В 2018 году он получил 18 лет лишения свободы за убийство пятилетнего сына своей подруги.

Шестаков был ликвидирован ВСУ под Бахмутом Донецкой области. В некрологе оккупанта росСМИ написали, что "его мужество и отвагу во имя мирного будущего отечества навсегда сохраним в памяти". Похоронили Шестакова "со всеми воинскими почестями на городском кладбище".

Отметим, на во время следствия Шестаков подробно рассказывал, как спьяну бил ребенка.

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"Мальчик начал прыгать на диване, пьяный мужчина сделал ему замечание. Ребенок не послушался, тогда Шестаков начал его избивать, а затем бросил на пол в коридоре. Мать мальчика попыталась его защитить, но "друг" ударил и ее. Скорую помощь ребенку вызвали только под утро, когда малыш стал хрипеть. Спасти его врачи не смогли", - написал в Telegram советник главы ВМД Украины Антон Геращенко.

"На апелляции убийцу защищали свидетели, которые говорили, что подсудимый "мог ударить ребенка по ягодицам лишь в воспитательных целях". Просто в тот день он, мол, не рассчитал силы", - добавил он.

Как сообщал Главред, в России бывший заключенный и наемник ЧВК Вагнера вернулся в родную деревню и убил пенсионерку. За него лично вступился глава ЧВК Евгений Пригожин и попытался его оправдать.

Также на войне в Украине ликвидировали "вагнеровца", который до вступления в ЧВК сидел в тюрьме за убийство матери и сестры. 32-летний наемник из Ростовской области Роман Лазарчук был "демилитаризован" 17 декабря.

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