Задержание боевиков РФ в Беларуси: Лукашенко рассказал, как водил за нос Киев

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ рассказал, что задержанным в Минске боевикам ЧВК Вагнера были принесены извинения, прежде чем они вернулись на родину.

"Я отправил своего сына (старшего сына президента Виктора Лукашенко — ред.), который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", - говорится в отрывке интервью, размещенном на сайте радиостанции Говорит Москва.

Лукашенко подчеркнул, что россиян все равно не выдали бы Украине, отмечается в сообщении.

"Я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию", — добавил Лукашенко.

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали более 30 боевиков российской ЧВК Вагнера. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

Беларусь обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине, после чего Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

Позднее Лукашенко сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными "вагнеровцами".

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Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

Несмотря на это 14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском "вагнеровцев".