Задержания и избиения: в Минске силовики разгоняют новые акции протеста

В Минске замечены водометы и тяжелая техника силовиков.
В воскресенье, 13 декабря, в Минске проходят акции протеста против режима Александра Лукашенко. Люди собираются в жилых микрорайонах и оттуда направляются в центр города.
В то же время в Минске замечены водометы и техника силовиков, сообщает белорусский ресурс Tut.by.
Рано утром по столичным улицам проехала военная техника. Были замечены водометы и автозаки.
В микрорайоне Уручье колонну спецтехники приветствовали люди с красно-зелеными флагами.
В нескольких районах столицы уже проходят акции солидарности - люди с бело-красно-белой символикой выстраиваются вдоль дорог.
Издание, ссылаясь на видео очевидцев, сообщает о первых задержаниях. Людей бьют и задерживают во дворах недалеко от станции метро Спортивная.
По сообщениям очевидцев, задержания носят точечный характер. В Сети публикуют кадры, как задержанных избивают силовики.
Акции протеста сегодня проводятся и в других городах Беларуси.
Протесты в Беларуси:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.