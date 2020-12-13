Задержания и избиения: в Минске силовики разгоняют новые акции протеста

В Минске начались новые акции протеста / tut.by

В воскресенье, 13 декабря, в Минске проходят акции протеста против режима Александра Лукашенко. Люди собираются в жилых микрорайонах и оттуда направляются в центр города.

В то же время в Минске замечены водометы и техника силовиков, сообщает белорусский ресурс Tut.by.

Рано утром по столичным улицам проехала военная техника. Были замечены водометы и автозаки.

В микрорайоне Уручье колонну спецтехники приветствовали люди с красно-зелеными флагами.

В нескольких районах столицы уже проходят акции солидарности - люди с бело-красно-белой символикой выстраиваются вдоль дорог.

Издание, ссылаясь на видео очевидцев, сообщает о первых задержаниях. Людей бьют и задерживают во дворах недалеко от станции метро Спортивная.

По сообщениям очевидцев, задержания носят точечный характер. В Сети публикуют кадры, как задержанных избивают силовики.

Акции протеста сегодня проводятся и в других городах Беларуси.

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