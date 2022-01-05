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Задушат или табакеркой в висок: астролог назвал преемника Путина

5 января 2022, 03:13
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Владимир Путин понимает, что ему осталось жить не долго, говорит астролог Влад Росс.

Путин, палец, фак
Владимиру Путину осталось недолго, считает Влад Росс / Скриншот

В 2022 году для президента РФ Владимира Путина есть опасность свержения, заявил астролог Влад Росс.

В интервью Апострофу он пояснил: "Когда Уран сходится жестким квадратом с Сатурном, происходит тайный сговор. Эти планеты связаны с Водолеем, а Водолей – это Россия".

"У Путина также будет сложная ситуация в марте - апреле, когда будет жесткая оппозиция к его планетам в "доме смерти". Поэтому с ним может случится то же, что и с Иосифом Сталиным – либо табакеркой по лбу, либо шарфик найдут для удушения", - говорит астролог.

По его словам, Путин понимает, что ему осталось жить не долго и по всем прогнозам, следующий год у власти у него может стать последним, поэтому он хочет войти в историю аннексировав Украину.

Кто придет на смену Путину

Отвечая на вопрос о том, кто может прийти на смену Путину, Росс добавил: "Это не говорит о том, что прямо сейчас все поменяется. Тигр революционер, и у Навального есть все шансы возглавить Россию. Он не даром пошел в тюрьму - он понимал, что делал. Он понимает, что Путину осталось недолго".

Ранее Влад Росс заявил о том, что война на Донбассе закончится после смерти нынешнего президента РФ Владимира Путина.

viber
Владимир Путин Влад Росс
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