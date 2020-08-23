"Заезженные советы": Минск нагло огрызнулся на заявление Зеленского

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко / president.gov.ua

В белорусском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который оценил массовые беспорядки и акции протеста в Беларуси.

Как заявил БЕЛТА пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, Украина и украинский народ - братский для белорусов.

"Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал представитель белорусского МИД.

В то же время, белорусский чиновник решил отпустить ряд колкостей в адрес Украины.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - добавил Глаз.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил публичными с обвинениями в адрес лидеров европейских государств, а также Украины и Владимира Зеленского. По его мнению, именно они вмешиваются в белорусский внутриполитический процесс и виновны в том, что Беларусь сотрясают протесты.