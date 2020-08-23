УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Заезженные советы": Минск нагло огрызнулся на заявление Зеленского

23 августа 2020, 16:15

В Беларуси усомнились в результатах "политических экспериментов" в Украине.

Зеленский, Лукашенко
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко / president.gov.ua

В белорусском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который оценил массовые беспорядки и акции протеста в Беларуси.

Как заявил БЕЛТА пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, Украина и украинский народ - братский для белорусов.

"Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал представитель белорусского МИД.

В то же время, белорусский чиновник решил отпустить ряд колкостей в адрес Украины.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - добавил Глаз.

Читайте также"Мы погибнем": Лукашенко на "антимайдане" выдвинул громкое обвинение против Украины

Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил публичными с обвинениями в адрес лидеров европейских государств, а также Украины и Владимира Зеленского. По его мнению, именно они вмешиваются в белорусский внутриполитический процесс и виновны в том, что Беларусь сотрясают протесты.

новости Украины новости Беларуси Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «"Заезженные советы": Минск нагло огрызнулся на заявление Зеленского». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:56
Экс-помощник президента Кореи рассказал, что происходит с Ким Чен Ыном
16:55
Армия против народа: а Беларуси оценили "последний аргумент" Лукашенко Видео
16:52
"Не хотим превращать Беларусь во вторую Украину": в ЕС высказались о белорусских протестах Видео
16:36
Гороскоп на День Независимости: преследование неудач, приключения и фарт Видео
16:17
В НБУ объяснили, почему рост "минималки" поддержит экономику Украины Видео
16:15
"Заезженные советы": Минск нагло огрызнулся на заявление Зеленского Видео
16:10
Когда подорожает газ: кому из украинцев придется платить больше
15:56
"Масштаб этой слежки потрясает воображение": Яшин рассказал, как "пасли" Навального Видео
15:37
Сотни тысяч протестующих: Беларусь взорвали новые акции против Лукашенко Видео
15:23
В МИД России рассказали, какие сценарии Москва поддержит в Беларуси Видео
15:01
В центре Киева схватили стрелка из "ДНР"
14:58
Забастовка в Беларуси: режим Лукашенко столкнулся с неожиданной проблемой Видео
14:43
Эксперт рассказала, будут ли войска РФ в Беларуси и кого Кремль поддержит на выборах Видео
14:37
Лукашенко готовит силовой вариант: армию Беларуси натравливают на демонстрантов Видео
14:34
"Сильное заявление в адрес Москвы": Навальному в Германии присвоили особый статус Видео
14:03
Медики назвали основные признаки слабого иммунитета
13:57
Половина Украины - в "красной" зоне: кому не светит смягчение карантина Видео
13:53
Катастрофа самолета МАУ: Иран обнародовал данные черных ящиков
13:17
Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 Юлии Тимошенко Видео
13:06
Разумков рассказал о письме Кравчука о выборах в ОРДЛО Видео
12:48
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в ближайшую неделю
12:35
Жесткий карантин и остановка транспорта: Кличко отреагировал на антирекорд COVID-19 в Киеве Видео
12:30
Коронавирус в Украине и мире 23 августа: за сутки умерли более 5 тысяч человек Видео
12:07
Новый удар Covid-19: в Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом
12:05
Берлинская полиция взяла под охрану клинику, где лежит Навальный Видео
12:03
У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус Видео
11:33
Пенсии в Украине: кому из украинцев скоро повысят пенсии Видео
11:30
"Здесь лежит враг Путина": немецкие СМИ показали, где лечат Навального Видео
11:29
В оппозиции Беларуси оценили возможность силового свержения Лукашенко Видео
11:00
Демограф рассказала, почему в Украине все меньше и меньше людей
10:55
"Не могут белорусы бить белорусов": Тихановская категорично высказалась о разгоне демонстрантов Видео
10:45
Почему Лукашенко не уходит мнение
10:20
В Минобороны Беларуси озвучили план по смене политического курса страны
10:06
Зеленский призвал украинцев молиться Видео
09:37
"Призывы к насилию": Егорова пожаловалась на угрозы после заявления о бойцах-"рагулях" Видео
09:31
Коронавирус в Украине продолжает "дикую жатву": за сутки почти 2 тысячи больных Видео
09:25
Стало известно, кто помог вывезти Навального из Омска в Берлин Видео
09:09
Зеленский дал Лукашенко совет насчет повторных выборов Видео
09:03
Гороскоп на День флага 2020: кому грозят обман и клевета Видео
08:48
"Давно привычная реальность": Мухарский прокомментировал слова Егоровой о бойцах ВСУ
08:44
Трагедия Иловайска показала, что Путин готов пойти на что угодно мнение
08:30
Из-за "плохой" российской вакцины коронавирус может мутировать - ученые Видео
07:56
Войска НАТО у границ с Беларусью: в Альянсе ответили на обвинения Лукашенко Видео
06:58
День Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святом
06:35
Трамп перед выборами ломает весь мир "через колено" мнение
06:29
Актуальный маникюр на 1 сентября: маникюр на короткие ногти и френч - фото Фото
06:09
Протесты в Беларуси используют спецслужбы России – эксперт Видео
05:54
Синоптик предупредил о погодной неприятности на День Независимости: каким областям грозит Видео
05:32
Астрологи раскрыли, как привлечь в жизнь больше денег
05:07
В моду на осень пришли грубые ботинки челси из 60-х с английским шармом - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять