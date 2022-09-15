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Захарова отличилась циничным заявлением по поводу похорон Елизаветы II

15 сентября 2022, 23:38

В МИД РФ похвалили Елизавету II за то, что та "боролась против нацизма".

Захарова
Захарова цинично высказалась о похоронах королевы / ТВЦ

В МИД РФ цинично отреагировали на то, что делегацию страны проигнорировали и не пригласили на церемонию прощания с королевой Британии Елизаветой II.

"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, которая затронула сердца миллионов людей во всем мире, с геополитической целью для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко аморальную", - заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет сайт МИД РФ.

Также она похвалила Елизавету II за то, что та "боролась против нацизма". Но Захарова по ошибке в ряды нацистов записала Бандеру и Шухевича.

"Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, которые сражались с нацистами и их украинскими пособниками - Степаном Бандерой и Романом Шухевичем", - отметила официальное лицо МИД РФ.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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