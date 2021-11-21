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Захват Крыма и расширение РФ: у Путина насмешили статьей об имперских "скрепах"

21 ноября 2021, 15:55

Период путинского правления Владислав Сурков назвал "золотым веком России".

путин сурков
Владимир Путин и Владислав Сурков / GettyImages

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей новой статье рассказал о том, что Россия займется собиранием земель.

На портале Актуальные комментарии в его статье Сурков пишет, что глобализация и интернационализация вернутся.

"И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель, подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов", - уверен он.

Не обошел вниманием бывший помощник Путина и захват Крыма Россией в 2014 году.

Сурков пишет: "Имперские технологии эффективны и сегодня, когда империи переименованы в сверхдержавы. Крымский консенсус — яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны".

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В то же время период путинского правления он называет золотым веком России, а жителям РФ, вместо достатка и процветания, обещает новые скрепы.

По словам бывшего замглавы администрации президента, в начале века созданная в стране нынешним руководством система остановила безудержную лавину социального хаоса. В результате 20 лет стабильности в России были и "еще будут". "Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы", — добавил Сурков.

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Напомним, ранее в Сети была опубликована новая аудиозапись телефонных переговоров, в которых люди с голосами, похожими на голоса главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе.

В частности, в диалоге указывается, что "первый зампредседателя СБУ Грицак" и "министр обороны ДНР" Кононов якобы обсуждали вопросы "поставок наличных в Дебальцево". Также предположительно Сурков и Медведчук обсуждали вопросы создания так называемого Совета регионов и особого статуса Донбасса.

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