Захват Крыма и расширение РФ: у Путина насмешили статьей об имперских "скрепах"

Период путинского правления Владислав Сурков назвал "золотым веком России".
Бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей новой статье рассказал о том, что Россия займется собиранием земель.
На портале Актуальные комментарии в его статье Сурков пишет, что глобализация и интернационализация вернутся.
"И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель, подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов", - уверен он.
Не обошел вниманием бывший помощник Путина и захват Крыма Россией в 2014 году.
Сурков пишет: "Имперские технологии эффективны и сегодня, когда империи переименованы в сверхдержавы. Крымский консенсус — яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны".
В то же время период путинского правления он называет золотым веком России, а жителям РФ, вместо достатка и процветания, обещает новые скрепы.
По словам бывшего замглавы администрации президента, в начале века созданная в стране нынешним руководством система остановила безудержную лавину социального хаоса. В результате 20 лет стабильности в России были и "еще будут". "Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы", — добавил Сурков.
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Напомним, ранее в Сети была опубликована новая аудиозапись телефонных переговоров, в которых люди с голосами, похожими на голоса главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе.
В частности, в диалоге указывается, что "первый зампредседателя СБУ Грицак" и "министр обороны ДНР" Кононов якобы обсуждали вопросы "поставок наличных в Дебальцево". Также предположительно Сурков и Медведчук обсуждали вопросы создания так называемого Совета регионов и особого статуса Донбасса.
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