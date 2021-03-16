О чем свидетельствуют новые пленки Суркова-Медведчука

Медведчук, похоже, занимался не только обменом пленных / УНИАН

Появилась очередная "порция" прослушивания в паре Медведчук-Сурков. Конечно, по логике драматургии, новые эпизоды значительно интереснее, чем были предыдущие.

Например, в новых "пленках" появляется фамилия экс-главы СБУ, героя Украины Василия Грицака. Конечно, его точную роль установить непросто, потому что сведения в разговоре носят слишком спорадический характер, но и эта информация не может не вызывать вопросов. К примеру, о том, что он проводил какие-то встречи с представителями оккупационных структур, и обеспечивал передачу какого-то "кэша" на оккупированные территории для реализации каких-то непонятных целей. Информация мягко говоря странная, и требует комментариев как со стороны самого Грицака, так и от тогдашнего политического руководства государства.

Ну и тем более требуют комментария пассажи Медведчука, что он вроде бы обсуждал со "своим президентом" какие-то непонятные "советы городов" и еще какие-то структры на территории ОРДЛО.

Читайте такжеВсплывшие "плёнки Медведчука" ставят Порошенко в неудобное положениеВ то время, когда Виктор Медведчук имел мандат на представительство Украины в переговорах в Минске, неоднократно подчеркивалось на самом высоком уровне, что Медведчук занимается лишь одним вопросом - обменом пленных. Очевидно, что какие - то "советы" - это уже перевод вопроса в политическую плоскость. Логично, чтобы сам экс-президент прокомментировал все это, в частности, относительно того, имел ли все же Медведчук какие-то мандат на переговоры вне вопроса обмена пленных? Или не имел? И чем конкретно он вообще занимался?

Конечно, все это еще раз просто свидетельствует о том, сколько все таки мало знают украинцы о реальных украино-российских отношениях в течение последних лет. Ну и что реальная картина все же несколько отличается от официальных реляций.

Ну и еще. Я думаю, что уже пора украинским правоохранительным органам начать реагировать на всю эту информацию. Например, многим гражданам Украины может быть интересно, не видит ли кто-то в "отчетах" Медведчука Суркову состава преступления по статье "государственная измена"? У нас об этом много говорили до недавнего времени, однако дальше разговоров дело не заходило. Но просто так делать вид, что ничего не происходит, уже не получится. Очевидно, что компетентные органы должны предоставить свое толкование данным записям. А также квалифицировать действия обоих участников самих разговоров.