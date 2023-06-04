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"Закончить СВО": на росТБ объяснили, что будет победой РФ в войне

Анна Ярославская
4 июня 2023, 10:28 обновлено 4 июня, 10:44
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В стране-агрессоре России стали понимать, что не смогут выиграть и покорить Украину.
Роспропагандист, СВО
Роспропагандист считает, что завершение "СВО" будет "победой РФ" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

На российском пропагандистском телевидении прозвучало неожиданное заявление о том, что будет считаться победой в войне с Украиной. Похоже, в стране-агрессоре стали понимать, что РФ не сможет выиграть, поэтому заявили, что скорейшее окончание так называемой "специальной военной операции" и станет победой РФ.

Один из "экспертов" начал жаловаться на потери РФ и нехватку ресурсов.

"Ресурсов для того, чтобы установить контроль над Украиной, нет. Если эта ситуация сейчас завершится, тем меньше убытков, и в количестве погибших, раненых, изуродованных людей и в России, и в Украине. Победа - это скорейшее окончание "СВО", – заявил российский пропагандист.

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Как известно, ранее в РФ озвучивали иные цели войны, а именно - "денацификация и демилитаризация Украины".

Смотрите фрагмент о том, как российский пропагандист жалуется на то, что покорить Украину у РФ не получится:

Скриншот

Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что российское командование не сделало никаких выводов, а Украина стала нацией, о которой знает весь мир, а ее армия стала в разы сильнее.

Как сообщал Главред, российский пропагандист Сергей Михеев захотел полностью уничтожить приграничные украинские территории. В частности ему очень "мозолит глаза" город Сумы, который оккупанты так и не смогли захватить в первые недели полномасштабного вторжения.

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