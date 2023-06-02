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"Надо сделать мертвую зону": российский пропагандист хочет уничтожить Сумы

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2023, 21:18 обновлено 2 июня, 21:32
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Пропагандист Сергей Михеев в бешенстве из-за того, что жители приграничного города Сумы якобы "живут спокойно".
Сергей Михеев, Сумы
Российский пропагандист предложил уничтожить Сумы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Российский пропагандист Сергей Михеев захотел полностью уничтожить приграничные украинские территории. В частности ему очень "мозолит глаза" город Сумы, который оккупанты так и не смогли захватить в первые недели полномасштабного вторжения. Видео со скандальным заявлением уже распространилось в Сети.

Михеев настаивает на том, что город Сумы должен стать так называемой "мертвой зоной", в которой вообще "не должно остаться живых людей".

"Почему мы цацкаемся с той стороной границы. Её надо превратить в мертвую зону. Там никто не должен жить. Артиллерия, авиация, ракеты и прочее. Город Сумы как бы и все остальное, не надо чтобы они жили спокойно. Мы их не трогаем. Приграничный город Сумы живет спокойно, а че живете спокойно", - сказал Михеев.

видео дня

Стоит отметить, что "спокойной" он называет жизнь в условиях, когда приграничные территории ежедневно находятся под российским обстрелом.

Смотрите видео со скандальным заявлением российского пропагандиста:

Сергей Михеев
Российский пропагандист предложил уничтожить Сумы / фото: скриншот

Скандал с пропагандистом Красовским

Известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно "либо топить, либо сжигать".

Подобные высказывания удивили даже одну из главных пропагандисток РФ - главреда канала RT Маргариту Симоньян. Она назвала его высказывания "дикими и отвратительными" и заявила, что прекращает сотрудничество с Красовским. Впрочем, этого не произошло - его снова заметили в эфире Russia Today.

СК России не нашел состава преступления в призывах Красовского "топить и сжигать украинских детей".

Стоит отметить, что пропагандист Красовский уже не раз делал скандальные заявления, направленные против Украины. Так, за месяц до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он открыто угрожал убийствами мирных украинцев. Путинист заявлял, что РФ не позволит Украине вступить в НАТО, а ее Конституцию сожгут на Крещатике.

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