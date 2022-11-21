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Запасы оружия в НАТО заканчиваются: Столтенберг сделал тревожное заявление

21 ноября 2022, 13:59

Йенс Столтенберг заявил о необходимости нарастить производство оружия и продолжить поддержку Украины.

Столтенберг
Йенс Столтенберг заявил о необходимости наращивания производства вооружений/ Reuters

НАТО будет наращивать производство оружия и боеприпасов в связи с тем, что большая их часть уже исчерпана.

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, НАТО будет стремиться активизировать свой военный потенциал, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сообщает CBC.

При этом он указал на необходимость работать с промышленностью, чтобы нарастить производство и продолжить поддержку Украины.

Генсек НАТО также убежден в том, что страны Альянса должны быть готовы заплатить определенную цену, чтобы укрепить обороноспособность Украины. Вместе с тем он не исключил повышение цен на энергоносители и другие экономические последствия.

"Мы должны помнить: цена, которую мы платим, измеряется деньгами, а цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, кровью - каждый день, и мы обязаны их поддерживать", — добавил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Украина получит больше систем ПВО. Их передадут члены НАТО. Также Украина получит системы для борьбы с беспилотниками.

"Все больше членов Альянса и партнеров передают Украине передовые системы противовоздушной обороны. NASAMS, батареи HAWK из Испании и другие, и я также знаю, что Швеция сделала новое сообщение о предоставлении дополнительной поддержки Украине также средствами ПВО", — сказал Столтенберг.

Напомним, по словам Столтенберга, ВСУ в крайней степени успешно реагирует на удары оккупантов с воздуха, а помощь от западных союзников в постепенном режиме будет восстанавливать украинские системы ПВО.

"Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже преуспели, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее ‒ сейчас активизируются союзники", ‒ утверждает генсек НАТО.

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НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины
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