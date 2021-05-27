"Заплатят горькую цену": Германия ударит Беларусь по больному месту

Хайко Маас высказался о санкциях против Беларуси / REUTERS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что идею британских властей наказать Беларусь за инцидент с Ryanair в Минске введением санкций в отношении транзита газа через эту страну поддержала Германия.

Он не исключил, что ЕС действительно может наложить ограничения на транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь.

Маас добавил, что на этом фоне ЕС изучает все возможные варианты санкций против Минска. Среди них – запрет выпуска гособлигаций в евро.

Также глава МИД Германии пообещал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "заплатит горькую цену" за "чудовищную" диверсию с самолетом Ryanair, который принудительно посадили в Минске, чтобы арестовать летевшего на нем белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича.

Читайте такжеНовые санкции против Беларуси могут затронуть основной экспортный товар республики

Новости Беларуси - о чем ранее сообщал Главред: