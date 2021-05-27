"Заплатят горькую цену": Германия ударит Беларусь по больному месту

Европа планирует очень жестко наказать Беларусь за воздушное пиратство.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что идею британских властей наказать Беларусь за инцидент с Ryanair в Минске введением санкций в отношении транзита газа через эту страну поддержала Германия.
Он не исключил, что ЕС действительно может наложить ограничения на транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь.
Маас добавил, что на этом фоне ЕС изучает все возможные варианты санкций против Минска. Среди них – запрет выпуска гособлигаций в евро.
Также глава МИД Германии пообещал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "заплатит горькую цену" за "чудовищную" диверсию с самолетом Ryanair, который принудительно посадили в Минске, чтобы арестовать летевшего на нем белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича.
Читайте такжеНовые санкции против Беларуси могут затронуть основной экспортный товар республики
Новости Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- В Минске 23 мая по инициативе белорусского государства была совершена посадка самолета компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Власти сообщали о "бомбе на борту", что стало причиной вынужденной посадки авиалайнера. Однако взрывных устройств на лайнере обнаружено не было.
- Среди пассажиров рейса был белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Вместе с девушкой Софией Сапегой его задержали силовики.
- Европейский Союз в связи с данным инцидентом призвал европейские компании прекратить авиаперелеты в небе над Беларусью. В свою очередь, белорусским авиакомпаниям закроют доступ к небу Европы. В ЕС требуют, чтобы Минск освободил Протасевича и Сапегу.