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Венгрия полностью откроет КПП на границе с Украиной: в МИД озвучили дату

По словам главы венгерского ведомства Петера Сийярто, КПП на границе откроют, чтобы максимально уменьшить очереди.

25 июня 2020, 14:01
Пограничник
Венгрия полностью откроет КПП на границе с Украиной / УНИАН

Руководитель Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что на украино-венгерской границе с 06.00 29 июня 2020 года начнут работать все контрольно-пропускные пункты.

С таким заявлением Сийярто выступил в четверг, 26 июня, в рамках совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в понедельник, на следующей неделе, мы откроем все пять контрольно-пропускных пунктов между Венгрией и Украиной. Таким образом мы обеспечим передвижение через границу, хотя правила переезда в другую страну будут сохраняться", ‒ заявил Сийярто.

Читайте такжеБеспорядки на границе с Венгрией: авто пограничников сбросили в кюветПо его словам, на украинско-венгерской границе был открыт контрольный пукнт "Захонь-Чоп", а с понедельника, 29 июня будут открыты "Лонья-Звонковое", "Берегшурань-Лужники" и остальные КПП.

Сийярто также отметил, что решение об открытии пропускных пунктов связано с тем, чтобы максимально уменьшить очереди на украино-венгерской границе.

Напомним, ранее руководитель Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию или обсервацию те украинцы, которые вернулись из Великобритании, Швеции, Армении, США, Бельгии, Беларуси, Нидерландов, России, ОАЭ, Испании, Молдовы, Франции, Канады и Италии.

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