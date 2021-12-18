Заражение Омикроном: ученые назвали неожиданный симптом

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Потеря аппетита может являться одним из симптомов заражения штаммом коронавируса Омикрон.

По данным исследования специалистов медицинской компании ZOE и аналитиков Королевского колледжа Лондона, штамм Омикрон вызывает классические симптомы коронавируса, такие как температура, кашель и потеря обоняния, только в 50% случаях, пишет Daily Express.

Среди наиболее распространенных проявлений инфекции ученые назвали насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле.

По словам ученых, у нового варианта инфекции присутствует неклассический симптом - потеря аппетита.

Результаты исследования, отмечает издание, совпадают с небольшой группой данных от участников, которые сообщили, что их положительные результаты ПЦР-тестов предполагали или подтвердили штамм Омикрон.

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Напомним, в Украине сообщили о первый выявленный случай заражения"Омикроном". Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

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