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Проблемы с заробитчанами: экономист рассказал, сколько денег не получит Украина

15 мая 2020, 15:21

По мнению эксперта-экономиста, ситуацию с переводом денег заробитчан в Украину можно оценить как проблемную.

Заробитчане
Экономист рассказал, сколько денег не получит Украина/ УНИАН

Количество денег, которые заробитчане переводят из Польши в Украину, по причине пандемии коронавируса Covid-19 сократится приблизительно на треть. То есть украинская финансовая система не сможет получить в 2020-м около 4 млрд долларов США.

Именно такой прогноз в пятницу, 15 мая, озвучил главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски, сообщает аналитический центр CASE Украина.

На сегодняшний день, согласно свежей статистике, Польшу во время карантина покинуло около 12% заробитчан-украинцев. Козловски утверждает, что большинство из них задействовано в промышленном секторе, строительстве, транспорте, поддерживающих сервисах (т.е. постоянно трудоустроены).

Как считает экономист, если уровень безработицы в Польше превысит 10%, то украинцам крайне непросто будет трудоустроиться на постоянной основе. В связи с этим сокращение денежных переводов из Польши в Украину и составит 30%.

Напомним, ранее руководитель польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей (и собственник одной из крупнейших сельхозкомпаний в Польше, Real SA) Анджей Гайовничек рассказал, что без больших групп заробитчан из Украины может пропасть польский урожай-2020.

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