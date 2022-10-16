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"Зашла в тыл" НАТО: у дочки Шойгу нашли литовское гражданство

16 октября 2022, 21:07

У Сергея Шойгу от Елены Шебуновой (Каминскас) есть двое внебрачных детей — сын и дочь.

Шойгу
Сергей Шойгу / УНИАН

В Литве лишили вида на жительство Елена Каминскас (в прошлом Шебунову), которая является матерью внебрачных детей министра обороны России Сергея Шойгу.

Женщина пытается оспорить решение литовских властей, сообщает LRT.

После того как Россия начала войну в Украине, летом этого года Департамент миграции аннулировал ее вид на жительство в Литве из-за угрозы национальной безопасности.

Отмечается, что у Шойгу от Шебуновой (Каминскас) есть двое внебрачных детей — сын и дочь. С 2017 года Елена получила временный вид на жительство в Литве. Такое право она получила после того, как вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфоса Каминскаса.

При этом в 2019 году она сменила фамилию на Каминскас, а ее муж признал незамужнюю дочь Шойгу своей. На этом основании девушка получила гражданство Литвы.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу попал в немилость Владимира Путина после провала войны в Украине, которая затянулась более чем на полгода.

Хозяин Кремля не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход войны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что возвращение Украиной Крыма военным путем станет спусковым крючком для изменения политических раскладов в Кремле. Битва за трон может быть очень жесткой. Претендентов на пост президента РФ очень много, оптимальным вариантом для Кремля видится сын секретаря российского Совбеза Дмитрий Патрушев. Однако его кандидатура вряд ли устроит другие кремлевские кланы.

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