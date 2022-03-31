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Зеленский с доверием в 72% возглавил рейтинг мировых лидеров в США: ему доверяют больше, чем Байдену

31 марта 2022, 10:22

В первую тройку лидеров вошли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Владимир Зеленский
Зеленскому доверяют 72% американцев - опрос / Офис президента

Общественность в США положительно оценивает международную деятельность президента Украины Владимира Зеленского. Его поддерживают 72% американских граждан, принявших участие в свежем социологическом исследовании. Второе и третье место – у президента Франции Эммануэля Макрона (55% доверия) и канцлера Германии Олафа Шольца (53% доверия). Дипломатической политике главы Белого дома Джо Байдену доверяют 48%, а вот не слишком, или и вовсе не доверяют, 52% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского центра Pew Research Center.

Согласно данным социологического опроса Pew Research Center, проведенного в период с 21 по 27 марта, только около четверти (26%) мало доверяют украинскому президенту Владимиру Зеленскому или вообще не доверяют. Поддерживают международную деятельность лидера Украины 72%.

Кроме того, более половины граждан США, которые приняли участие в исследовании, доверяют французскому президенту Макрону (55%) и немецкому канцлеру Шольцу (53%). Впрочем, американцы также считают международную деятельность главы правительства ФРГ менее эффективной, чем дипломатию бывшего канцлера Ангелы Меркель – ей доверяют 63%.

Президенту США Джо Байдену в вопросах дипломатии доверяют 48% американцев, а вот 52% либо не слишком доверяют, либо не доверяют вообще.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский возглавил список самых влиятельных политиков Европы по версии американского издания Politico. Аудитория издания полагает, что главе украинского государства удалось добиться изменений политики лидирующих европейских стран.

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новости США Владимир Зеленский Джо Байден социологический опрос новости Украины
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