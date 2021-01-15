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Землетрясения в Индонезии: оборваны десятки жизней, сотни пострадавших и разрушения

15 января 2021, 09:00
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В результате землетрясений разрушено много построек, в частности обрушилась больница.

В результате землетрясений в Индонезии погибли более 30 человек – Индонезия землетрясение
В результате землетрясений в Индонезии погибли 34 человека / Reuters

В четверг, 14 января, в Индонезии в провинции Западный Сулавеси (находится на острове Сулавеси) произошла серия землетрясений, есть десятки жертв и сотни пострадавших.

Жертвами стихии стали 34 человека, сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на сведения Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным агентства, в административном центре Западного Сулавеси – это город Мамуджу, обрушилась больница, под завалами находились люди.

Агентство Reuters со ссылкой на индонезийское Агентство метеорологии писало, что на Сулавеси были землетрясения мощностью 5,7 и 6,2 балла, пострадали около 600 человек.

Потом были зафиксированы свыше 25 афтершоков (подземные толчки после землетрясения).

Нацагентство по ликвидации последствий стихийных бедствий поделилось, что из-за стихии разрушены более 60 зданий, около 2 тысяч человек вынужденно покинули дома, возникли несколько оползней, говорится на Detik.

Землетрясение в Индонезии стало смертоносным
В результате землетрясений в Индонезии погибли 34 человека / Reuters
  • Справка. Индонезийская провинция Западный Сулавеси была создана в 2004 году, ее площадь составляет 16 787 квадратных километров, пишет Википедия.
  • В энциклопедии отмечается, что по состоянию на 2010 год население провинции составляло 1 158 651 человек.
новости Индонезии землетрясение в Индонезии
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