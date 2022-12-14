"Жди ракеты": депутат РФ цинично пообещал мальчику Вове из Киева устроить "подарок" на Рождество

Стоит отметить, что елка-желаний была с пожеланиями и открытками от детей-сирот и детей с инвалидностью.

Российский депутат / goodfon.ru, скриншот

В России депутат Госдумы шокировал своим поведением. Там прошла благотворительная акция "Елка желаний" в ходе которой депутат Госдумы Олег Нилов пообещал ракеты "мальчику Вове из Киева".

"Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди", - цинично заявил Нилов с улыбкой на лице.

Неадекватный депутат сразу же признался, что пошутил, однако юмор оценили не все.

Так, в кадр попал другой депутат РФ Артем Метелев. Видно, ему стало стыдно, стоя на заднем плане. Потому он решил прикрыть лицо рукой после циничной "шутки" Нилова.

Стоит отметить, что елка-желаний была с пожеланиями и открытками от детей-сирот и детей с инвалидностью.

Ракетный террор РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине 5 декабря.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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