Жена экс-главы МОЗ Квиташвили умерла из-за халатности врачей

Во время операции произошла врачебная ошибка.
В частной клинике Киева умерла супруга бывшего министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили, 35-летня Анастасия Островская, у которой возникли непредвиденные осложнения после операции по удалению камней из желчного пузыря.
Как информирует Обозреватель, женщине сделали четыре операции, но так и не смогли спасти.
"Операцию проводили без разреза, лапороскопическим способом. Она должна была занять 40 минут, но продлилась 5 часов из-за того, что хирурги случайно перерезали сосуд, который питал печень", — говорится в сообщении.
Уточняется, что возникли проблемы с дренажами, поэтому через неделю пришлось проводить повторную операцию. Затем пациентке сделали еще несколько операций, однако усилия врачей не увенчались успехом, и Анастасия умерла 9 ноября. Женщина мучалась после неудачной операции на протяжении месяца.
"После этого они решили не выводить ее из наркотического сна и не прекращать реанимационных действий. Я приехала в больницу без звонка, интуитивно, но они пять минут как отключили ее от всех аппаратов. На протяжении всего лечения хирурги говорили, что делают все возможное", - поделилась подробностями сестра погибшей.
Известно, что директор клиники, в которой делали операции, является хорошим знакомым семьи Квиташвили. В частности, у них в соцсетях есть общие фотографии с летнего отдыха в Каменце-Подольском.
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