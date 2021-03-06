УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Жириновский обидел Украину и потроллил увольнение Саакашвили

6 марта 2021, 17:30
Прослушать новость
Остановить

Лидер ЛДПР посоветовал Зеленскому не разбрасываться "ценными кадрами".

Жириновский едко высказался об увольнении Саакашвили
Владимир Жириновский едко высказался об увольнении Михаила Саакашвили / УНИАН

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский назвал Украину "колонией" и потроллил исключение главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили из Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Российский политик в Telegram написал, что Саакашвили мог бы стать "генерал-губернатором украинской колонии".

Жириновский отметил, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит разбрасываться "ценными кадрами".

"…Зеленский своим указом исключил Саакашвили из Совета... Это ошибка. Нельзя разбрасываться ценными кадрами. Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого Совета, но мог бы и все правительство возглавить…", – говорится в сообщении главы ЛДПР.

Ранее Владимир Жириновский сделал ряд громких заявлений относительно Украины. В частности лидер ЛДПР заявлял, что американские власти хотят превратить Украину в огромный непотопляемый антироссийский "авианосец", который будут обслуживать несколько миллионов украинцев.

Владимир Зеленский Владимир Жириновский Михаил Саакашвили
Сейчас вы просматриваете новость «Жириновский обидел Украину и потроллил увольнение Саакашвили». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности"Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности" У Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение УкраинеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине "Театр абсурда": Россия накинулась на США из-за новых санкций"Театр абсурда": Россия накинулась на США из-за новых санкций В России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по ДонбассуВ России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по Донбассу ФРГ оставляет роспропагандистов без денежных счетов, Москва разразилась угрозамиФРГ оставляет роспропагандистов без денежных счетов, Москва разразилась угрозами
Следующий материал

Последние новости

18:11
В ЕС назвали цель Путина и поставили ультиматум по Северному потоку-2
17:50
Гороскоп на 7 марта для всех: успех в важнейших делах и вредные действия Видео
17:33
Соратники Медведчука летали в захваченный Крым по паспортам РФ – СМИ Видео
17:30
Жириновский обидел Украину и потроллил увольнение Саакашвили
17:04
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
Реклама
16:59
У Зеленского назвали последствия провала вакцинации в Украине Видео
16:52
Киев оштрафует посредника за срыв поставки китайской вакцины в Украину Видео
16:40
Степанов порвал Сеть постом о Covishield и картинкой в образе Далай-ламы Видео
16:15
Опубликовано новое расследование о бизнесе Медведчука в Крыму и "ДНР" Видео
16:08
Далай-лама сделал прививку от COVID-19 препаратом, который колют украинцам Видео
16:00
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
15:57
Полицейские выяснили, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье Видео
15:41
Турчинов объяснил, как Украина могла избежать оккупации Крыма Видео
15:34
В Украине объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды завтра Видео
15:33
Ляшко высказался по поводу перевода Киева в "красную" зону карантина Видео
15:06
В России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по Донбассу Видео
15:04
Смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились свежие данные о жертвах
15:02
Удар по Северному потоку-2: в Совфеде РФ ответили на предложение Киева Видео
14:40
Стало известно об отключении тепла в Донецкой области Видео
14:12
"Меняем Словакию на Крым": Матовичу "прилетела ответка" за шутку о Закарпатье
Реклама
13:47
Врачи назвали побочные эффекты от вакцины Pfizer, которую ждет Украина Видео
13:39
Эксперт спрогнозировал череду локдаунов в Украине: когда их введут Видео
13:27
Стало известно, к чему США будут подталкивать Украину
13:18
В Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной Видео
12:50
Гороскоп на 6 марта для всех: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
12:36
Украина обратилась к США по поводу Донбасса и НАТО Видео
12:26
В Киеве за сутки обнаружили почти 700 больных коронавирусом Видео
12:17
Врач объяснил вспышку COVID-19 в Украине и дал советы украинцам Видео
12:10
В моду на 2021 год вернулись купальники с потрясающими ретро принтами Фото
12:09
Школы Украины переводят на "дистанционку": в каких областях и когда Видео
11:59
Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ Видео
11:40
Почему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введут
11:19
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Польше
11:07
Словакия отказалась возвращать России вакцину несмотря на скандал Видео
10:36
Стало известно о состоянии пострадавших в Польше украинцев
10:25
Почему шутка словацкого премьера - оговорка про Фрейду мнение
10:11
Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6
09:51
Много внезапных смертей: врач рассказала, как изменилось течение COVID Видео
09:43
Витренко рассказал, когда Украина отделится от энергосистемы России Видео
09:24
В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения Видео
Реклама
09:02
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: много жертв и пострадавших
08:53
Три причины, почему Украине не светит НАТО мнение
08:28
Кому готовиться к снегу и морозу: синоптик озвучил прогноз на сегодня Видео
08:22
За сутки в Украине выявили еще 9 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
08:19
Поломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республики мнение
07:57
На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с участием копа
07:26
В США начали давить на Байдена ради санкций против Северного потока-2 Видео
06:30
От "Венеции" до пустыни: куда поехать на выходные 8 Марта в Украине Видео
06:28
США подключат к ситуации по Донбассу, но при одном условии – эксперт Видео
05:51
"Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять