Жириновский обидел Украину и потроллил увольнение Саакашвили

Владимир Жириновский едко высказался об увольнении Михаила Саакашвили / УНИАН

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский назвал Украину "колонией" и потроллил исключение главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили из Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Российский политик в Telegram написал, что Саакашвили мог бы стать "генерал-губернатором украинской колонии".

Жириновский отметил, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит разбрасываться "ценными кадрами".

"…Зеленский своим указом исключил Саакашвили из Совета... Это ошибка. Нельзя разбрасываться ценными кадрами. Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого Совета, но мог бы и все правительство возглавить…", – говорится в сообщении главы ЛДПР.

Ранее Владимир Жириновский сделал ряд громких заявлений относительно Украины. В частности лидер ЛДПР заявлял, что американские власти хотят превратить Украину в огромный непотопляемый антироссийский "авианосец", который будут обслуживать несколько миллионов украинцев.