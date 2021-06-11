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Журнал Time разместил на своей обложке отражение Путина в очках Байдена

11 июня 2021, 20:53

Автором рисунка стал американский художник Тим ОʼБрайен.

путин байден
Встреча лидеров США и России должна состояться в Женеве / REUTERS

Популярный американский журнал Time разместил на обложке своего свежего выпуска изображение президента США Джо Байдена в темных очках. А вот в отражении солнцезащитных очков изображен президент РФ Владимир Путин.

Иллюстрацию, которая будет украшать июньский выпуск издания, опубликовали накануне встречи президентов. Автором рисунка стал американский художник Тим ОʼБрайен.

Его работы появлялись на обложках и внутренних страницах таких журналов, как Time, Rolling Stone, GQ, Esquire, National Geographic, Der Spiegel и многих других. Кроме того, именно его иллюстрации использует почтовая служба США для марок.

"Когда Джо Байден отправлялся за границу, журнал Time Magazine попросил меня поработать над обложкой. Эта обложка показывает уверенного президента, который сталкивается с Путиным",– пояснил О'Брайен.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

Соединенные Штаты и РФ 24 мая провели предварительные консультации по вопросам американо-российских отношений. Стороны договорились о продолжении дальнейших переговоров в формате саммита Вашингтона и Москвы.

Президент США Джо Байден и хозяин Кремля Владимир Путин проведут встречу 16 июня в Женеве, о чем официально сообщили 25 мая в Белом доме и Вашингтоне.

Байден на переговорах с Путиным заявит о поддержке территориальной целостности Украины, считает представитель Белого дома Аманда Слоат.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Путин на встрече с Байденом попросит американского президента поддержать так называемый "диалог" Киева с боевиками "ДНР" и "ЛНР", а также имплементацию вторых Минских соглашений.

Владимир Путин Джо Байден Time
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