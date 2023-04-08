Журналист рассказал, идет ли под носом у Путина грызня за власть в РФ

Русская верхушка, говорит Михаил Ганницкий, сейчас конкурирует за внимание диктатора Путина и пока еще не перешла в режим прямой борьбы с Кремлем

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Михаил Ганницкий / коллаж фото УНИАН

Сейчас среди различных групп влияния во властной верхушке страны-агрессора России сложилась ситуация, похожая на ту, которая была в верхушке нацистов в 1945 году. Об этом в интервью Главреду сказал журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

"Если верить в теорию башен Кремля, о которой мы с начала 2000-х годов читали в относительно свободной прессе, она предполагает традиционное и одновременное противостояние всех ведомств и структур. Кроме МВД, ГРУ, ФСБ, Следкома и других органов, там присутствуют и другие силы. Такие, как, например, Рамзан Кадыров", ‒ сказал он.

Пока, считает Ганницкий, русская верхушка сейчас конкурирует за внимание диктатора Путина и еще не перешла в режим прямой борьбы с Кремлем.

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"Да. Сильные губернаторы в отдельных регионах создают свои ЧВК и готовятся к возможным последствиям того, что сейчас происходит. Люди, которые находятся на уровень ниже российских военных преступников, понимают шансы армии РФ на поражение. Те, кто умнее, осознают, что шансы высоки. Идет очень серьезная и жесткая конкуренция. На мой взгляд, они все еще конкурируют за внимание и доверие царя. Пока это нельзя назвать борьбой за достижение каких-либо стратегических целей. Обстановка сродни ситуации в Третьем Рейхе в 1945 году, когда политическое окружение Гитлера пыталось наладить политические линии с союзной коалицией, чтобы обеспечить себе будущее и в то же время, в последние дни перед крахом империи, заслужить дополнительные полномочия от вождя", ‒ подытожил он.

Развал России

Как сообщал Главред, русский диктатор Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что из-за неудач российской оккупационной армии на поле боя официальные лица РФ продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

Риторика диктатора Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ. Таким образом Путин хочет посеять на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования.

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