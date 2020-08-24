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Зрада по-мински: Коля Лукашенко надел вражескую экипировку

24 августа 2020, 15:55

Александр Лукашенко на одном из кадров появляется с оружием, которое использовали "вежливые люди" в аннексированном Крыму.

Коля Лукашенко надел экипировку НАТО
Коля Лукашенко надел экипировку НАТО / Скрин видео

Бывший сотрудник одного из российских спецподразделений Дмитрий Данов (фамилия изменена) прокомментировал боевую экипировку Александра Лукашенко и его сына Коли, в которой те засветились на камеры 23 августа.

Напомним, 23 августа в свой дворец Лукашенко прилетел в бронежилете и с автоматом в руках.

"Самое интересное в экипировке Коли Лукашенко – это его шлем", – рассказал Данов, пишет МК.

Читайте также"Смелости хватило ненадолго": у Лукашенко обвинили демонстрантов в штурмеПо словам эксперта, это вполне может быть шлем OPS CORE, который использует НАТО. А ведь именно НАТО Лукашенко-старший называет одним из главных внешних врагов Беларуси на данный момент.

Впрочем, Данов допускает, что это может быть российский шлем Спартанец. Так или иначе цена такого шлема варьируется от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (37-111 тысяч грн по нынешнему курсу).

"На Лукашенко-старшем надет разгрузочный жилет CIRAS Maritime стандартного черного цвета. Вполне возможно, что это китайская реплика. В жилетах этой модели предусмотрена установка легкой кевларовой брони или броневставки, изготовленные из легких композитных материалов. Плюс, как и Коля, Лукашенко-старший надел разгрузочный жилет. По-моему пустой", – отметил эксперт.

В то же время он добавил, что Александр Лукашенко на одном из кадров появляется с оружием, которое использовали "вежливые люди" в аннексированном Крыму.

"На кадрах, где Лукашенко выходит из вертолета, у него в руках самый обыкновенный АК-74. На кадрах, где он общается с силовиками, у него в руках уже АКС-74У, если попросту – Калашников с укороченным стволом и складным прикладом… Если помните, "вежливые люди" в Крыму так ходили. С автоматами без магазинов. У Лукашенко-младшего, кстати, автомат был с присоединенным магазином, но не факт, что магазин был снаряжен пулями. Скорее, это все демонстрация в стиле Саддама Хуссейна, мол – будем готовы погибнуть с оружием в руках", – резюмировал Данов.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко не только срочно мобилизовал войска на границе – но и разрешил военным стрелять без предупреждения в случае нарушения границ на западном направлении.

Ранее в Кремле высказались об адекватности Лукашенко. Пескова попросили прокомментировать публичное появление Лукашенко с автоматом в руках.

Напомним, Беларусь заявила, что Литва вторглась в ее воздушное пространство. Белорусский МИД уже готовит ноту литовской стороне.

В ответ Литва выдвинула встречное обвинение против Беларуси. Послу Беларуси уже вручили ноту протеста.

Николай Лукашенко Александр Лукашенко военная форма НАТО новости Беларуси
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