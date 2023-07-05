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Обвинил США: Медведев выдал абсурдное заявление об "окончании войны за пару дней"

Юлия Куришко
5 июля 2023, 17:00 обновлено 5 июля, 17:07
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Медведев обвинил США и "их вассалов" в том, что они помогают Украине с оружием.
Обвинил США: Медведев выдал абсурдное заявление об 'окончании войны за пару дней'
Медведев угрожает Украине ядерным оружием / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев издал очередное абсурдное заявление. В своем обращении он похвалил российскую оккупационную армию и заявил, что "СВО" можно было бы закончить через несколько дней".

Как пишут российские пропагандисты, Медведев обвинил США и "их вассало" в том, что они помогают Украине с оружием. А если бы этого не было, то Россия уже бы могла закончить так называемую "СВО". Также он заявил, что если бы Запад сейчас покинул Украину на произвол судьбы, то война могла бы закончиться за "несколько дней".

"Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то "специальная военная операция" завершилась бы буквально за несколько месяцев", - заявил Медведев.

видео дня

Обвинил США: Медведев выдал абсурдное заявление об 'окончании войны за пару дней'
Медведев выдал абсурдное заявление/ скриншот: Главред

"Запасной президент" России также в очередной раз пригрозил нашему государству применением ядерного оружия. Мол, либо война закончится мирным договором, либо ядерным ударом.

Смотрите видео о том, как Медведев рассказал свой вариант окончания войны за несколько дней:

Заявления Медведева о войне в Украине

Напомним, что Медведев разразился угрозой России "нанести превентивный ядерный удар". Заместитель Владимира Путина в Совбезе агрессора России Дмитрий Медведев испугался якобы вероятности "передачи западным миром Украине ядерного оружия".

Медведев пригрозил Зеленскому убийством. Медведев оскандалился после своего странного заявления о "необходимости устранить" президента Украины Владимира Зеленского. Подоляк раскритиковал Медведева и жестко поставил его на место.

Медведев забился в истерике из-за слов Зеленского о Крыме и пригрозил "актами возмездия". Заместитель Путина в Совбезе страны-агрессора России Дмитрий Медведев угрожает, мол, "дойти до Киева и свергнуть власть Владимира Зеленского".

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