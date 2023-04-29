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Медведев забился в истерике из-за слов Зеленского о Крыме и пригрозил "актами возмездия"

Андрей Ганчук
29 апреля 2023, 14:23 обновлено 29 апреля, 14:24
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Заместитель Путина в Совбезе страны-агрессора России Дмитрий Медведев угрожает, дескать, "дойти до Киева и свергнуть власть Владимира Зеленского".
Зеленский, Медведев
Медведев, дескать, "собрался" свергнуть Зеленского / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Российский чиновник, заместитель главы Совбеза страны-оккупанта России Дмитрий Медведев разразился угрозами "актов возмездия" в ответ на заявление президента Украины о намерении ВСУ освободить Крым. В частности, Медведев грозится, мол, "нанесением поражения украинским войскам, полным разгромом и свержением власти в Киеве".

В своем Telegram-канале он опубликовал свое очередное "произведение", в котором "пригрозил" Украине, дескать, "уничтожением техники и военного состава", "актами возмездия", и "свержением власти в Киеве".

По словам Медведева, мол, если "актов возмездия" не будет, то развязанная агрессором Россией война против Украины затянется надолго.

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"Ответ может быть только таким. Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной в ходе контрнаступления, с задачей ВСУ максимального поражения. Полный разгром врага и окончательный свержение "нацистского" режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории Украины. Осуществление актов возмездия по ключевым фигурам режима независимо от мест их пребывания и без сроков давности. Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность, и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему", - размечтался Дмитрий Медведев.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, в ходе которого намерена отбросить российских оккупантов со своей территории и освободить Крым. Украинский гарант подчеркнул, что успех ВСУ зависит от стабильной поддержки со стороны западных союзников.

Возвращение Крыма в Украину

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что силы обороны Украины фактически начали операцию по возвращению Крыма.

По словам Гуменюк, корабли Черноморского флота РФ будут подальше держаться от ракет ВСУ, опасаясь ударов.

Украинский военный Виктор Андрусив полагает, что для возвращения Крыма ВСУ достаточно будет подойти к Азовскому побережью и разбомбить Крымский мост.

Российские оккупационные войска окажутся в изоляции, и армии Украины даже не понадобится заходить на полуостров.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что после выхода ВСУ к Азовскому побережью украинские войска начнут наносить удары по базам оккупантов на Крымском полуострове. Армия Украины, по его мнению, уничтожит и Крымский мост, и Черноморский флот.

Смотрите видео Главред - Андрусив назвал сценарий освобождения Украиной Крыма

Война России против Украины:

Владимир Зеленский Дмитрий Медведев война России и Украины
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